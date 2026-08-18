Pháp luật

Tử hình bị cáo buôn hơn 10kg ma túy

SGGPO

Ngày 18-8, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Hoa Kỳ (30 tuổi, ở xã Phú Riềng, TP Đồng Nai) án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và 17 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình; Phí Gia Như (26 tuổi, ở xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai) 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2025, Huỳnh Quốc Hoa Kỳ biết người đàn ông tên “Sếp” và Thành (không rõ nhân thân, lai lịch) là người mua, bán trái phép chất ma túy nhưng đã có hành vi giúp sức cho hai người này giao dịch ma túy.

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Hai bị cáo tại phiên xét xử

Khi Thành có khách mua ma túy thì liên hệ với Kỳ, bị cáo này sẽ kiểm tra số lượng, chủng loại rồi báo “Sếp” lấy ma túy đưa cho Thành bán. Kỳ còn có hành vi trực tiếp nhận chỉ đạo từ “Sếp”, sau đó hướng dẫn Như nhận và che giấu ma túy rồi đem đi giao cho khách.

Vào ngày 7-6-2025, Như giúp Kỳ nhận và che giấu chất ma túy theo hướng dẫn rồi đem về xã Thuận Lợi giao cho khách của người đàn ông tên “Sếp” để nhận tiền công vận chuyển thì bị Công an TP Đồng Nai bắt giữ.

Tổng khối lượng ma túy bị lực lượng công an thu giữ của Như thời điểm vận chuyển là 1kg loại Ketamine và hơn 41 gam ma túy các loại khác.

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, khám xét đối với Huỳnh Quốc Hoa Kỳ. Tổng khối lượng ma túy lực lượng công an phát hiện, thu giữ của Kỳ gồm: 10,5kg ma túy các loại và hơn 4 gam cần sa…

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