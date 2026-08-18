Một luật sư tham gia giúp sức cho vợ chồng Phú Lê che giấu vi phạm

Quá trình điều tra vụ án liên quan tới vợ chồng Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều (cùng trú tại TP Hà Nội), cơ quan công an xác định có luật sư mặc dù biết hành vi vi phạm của Lã Thúy Kiều nhưng vẫn tham gia giúp sức.

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố 4 bị can để điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trong vụ án, các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Phú (còn gọi là Phú Lê, trú tại phường Hoàng Mai), Lã Thúy Kiều (vợ Lê Văn Phú), Phùng Thị Khanh (trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám), Nguyễn Thị Hương Lan (trú tại phường Bạch Mai).

Bị can Lê Văn Phú tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN CUNG CẤP

Quá trình điều tra, bước đầu xác định: từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Thông qua 3 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường.

Lã Thúy Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Bị can Lã Thúy Kiều tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAHN CUNG CẤP

Cơ quan chức năng cáo buộc, từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ. Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty.

Để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Lã Thúy Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CAHN CUNG CẤP

Quá trình hoạt động, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận hàng tồn kho. Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, bị can Lã Thúy Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Đối với bị can Nguyễn Thị Hương Lan, cơ quan điều tra xác định, người này tuy là luật sư, nhưng vẫn tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Bản thân Nguyễn Thị Hương Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

ĐỖ TRUNG