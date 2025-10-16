Công an tỉnh An Giang liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng trốn truy nã

Chiều 16-10, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trốn quyết định truy nã.

Đối tượng Lý Tố Phương

Các đối tượng bị bắt gồm: Lý Tố Phương (SN 1983, cư trú phường Hà Tiên, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Phúc (SN 1979, cư trú xã Tây Yên, tỉnh An Giang) và Cao Văn Phường (SN 1974, cư trú phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang).

Theo hồ sơ vụ án, Lý Tố Phương mượn tiền của N.V.T. nhiều lần và trả đúng hẹn. Ngày 25 và 28-10-2019, Phương tiếp tục mượn của T. 1 tỷ đồng, hẹn ngày 10-11-2019 trả nhưng thất hứa.

Đến tháng 12-2019, Phương bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 16-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Lý Tố Phương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, chiều 15-10-2025, Phương bị các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Hòa, tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Bình Hòa.

Đối tượng Cao Văn Phường

Đối với Cao Văn Phường, sau khi tham gia gây rối trật tự công cộng rồi bỏ trốn, ngày 24-3-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã đối với Phường về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau thời gian lẩn trốn, đến khoảng 23 giờ ngày 15-10-2025, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ Phường khi vừa xuống sân bay.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc

Trong vụ án khác, Nguyễn Văn Phúc sau khi dùng hung khí gây trọng thương cho người khác rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 27-2-2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã đối với Phúc về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đến tối 14-10-2025, Phúc bị Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Ba Chúc, tỉnh An Giang bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

