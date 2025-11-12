Pháp luật

An Giang: Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trên sà lan

Sau thời gian dài lẩn trốn ở nhiều nơi, Lâm đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang di chuyển trên sà lan ở khu vực xã Phú Hòa Đông, TPHCM.

Lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Lâm khi đang lẩn trốn trên sà lan
Lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Lâm khi đang lẩn trốn trên sà lan

Sáng 12-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt và di lý đối tượng Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1998, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) từ TPHCM về địa phương. Lâm là đối tượng đang trốn Quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ ngày 31-1-2025, Lâm cùng Dương Văn Trường và một số người khác nhậu tại nhà của Huỳnh Văn Thình ở xã Tri Tôn.

Lúc nhậu, Trường chửi những người trong bàn nhậu. Tức giận, Lâm cầm khúc gỗ vuông dài khoảng 1m đánh vào đầu Trường, gây thương tích 7% cho nạn nhân. Sau đó, Lâm bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 7-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đối với Lâm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, đêm 10-11, Lâm đã bị các trinh sát thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cùng Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Tra, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TPHCM bắt giữ khi đang lẩn trốn trên sà lan ở khu vực xã Phú Hòa Đông, TPHCM.

NAM KHÔI

