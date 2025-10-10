Nga tăng liên kết thương mại với Trung Á

Chuyến thăm Tajikistan của Tổng thống Nga Vladimir Putin là một phần trong chiến lược của Nga tăng cường hợp tác nhiều mặt, nhất là thương mại với Trung Á nói riêng và các nước SNG nói chung, trong bối cảnh Nga tiếp tục bị phương Tây siết chặt cấm vận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước Trung Á tại Hội nghị thượng đỉnh Nga – Trung Á lần thứ hai. Ảnh: KREMLIN.RU

Ngày 10-10, ngày cuối trong chuyến thăm Tajikistan, Tổng thống Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) diễn ra tại thủ đô Dushanbe.

Theo TASS, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, chương trình nghị sự của hội nghị tập trung việc phát triển quan hệ thương mại, đầu tư và tăng cường hợp tác an ninh trong khối SNG. Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon là chủ tọa hội nghị. Trước phiên họp toàn thể, các nguyên thủ quốc gia có phiên họp hẹp để trao đổi trực tiếp.

Trước đó, ngày 9-10, Tổng thống Vladimir Putin dự Hội nghị thượng đỉnh Nga – Trung Á lần thứ hai tại Dushanbe.

Hội nghị quy tụ lãnh đạo 5 nước Trung Á – Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan và Uzbekistan cùng Nga, tập trung vào thương mại, tài chính, logistics và quản lý môi trường. Các bên đã thông qua Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động 2025-2027 nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga tiếp tục duy trì “quan hệ đối tác chiến lược và liên minh” với các nước Trung Á, đồng thời mở rộng các mối liên kết chính trị, kinh tế và nhân đạo. Ông cho biết, kim ngạch thương mại Nga – Trung Á năm 2024 đạt hơn 45 tỷ USD, trong khi đầu tư tích lũy của Nga tại khu vực vượt 20 tỷ USD, với khoảng 25.000 doanh nghiệp Nga đang hoạt động.

Về năng lượng, ông Putin nhấn mạnh, hợp tác hiện đại hóa các nhà máy thủy điện thời Liên Xô, phát triển dự án điện hạt nhân công nghệ Nga, cùng đầu tư hơn 33 triệu USD cho các chương trình bảo vệ môi trường và nguồn nước, trong đó có việc khôi phục vùng biển Aral.

HUY QUỐC