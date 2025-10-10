Philippines cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh

Sáng 10-10, một trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Davao Oriental, miền Nam Philippines, Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn Philippines (Phivolcs) phát cảnh báo sóng thần có thể gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa tính mạng người dân khu vực ven biển.

Tâm động đất (chấm đỏ) và khu vực có nguy cơ sóng thần (đường xanh). Ảnh: PHILSTAR

Cơ quan địa chấn cho biết trận động đất có tâm chấn sâu 10 km, ngoài khơi bờ biển Davao Oriental về phía Đông Nam. Theo mô hình dự báo của Phivolcs, sóng thần cao hơn 1m so với thủy triều bình thường có thể xuất hiện, đặc biệt ở các vịnh kín và eo biển hẹp.

Theo báo Inquirer, Phivolcs dự báo những đợt sóng đầu tiên sẽ ập vào trong khoảng từ 9 giờ 43 đến 11 giờ 43 sáng (giờ địa phương) và có thể tiếp diễn trong nhiều giờ.

Cơ quan này kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển Đông Samar, Leyte, Nam Leyte, đảo Dinagat, Surigao del Norte, Surigao del Sur và Davao Oriental khẩn cấp sơ tán lên vùng cao hoặc di chuyển sâu vào đất liền để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các chủ tàu thuyền neo đậu tại bến phải rời xa khu vực bờ biển, trong khi tàu đang hoạt động ngoài khơi được khuyến cáo ở lại vùng biển sâu cho đến khi có thông báo an toàn.

Các nhà chức trách hiện đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến tiếp theo của thảm họa thiên nhiên này.

Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa.

KHÁNH MINH