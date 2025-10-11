Biến động lớn trong chính trường Nhật Bản

Ngày 10-10, đảng Komeito - đối tác trong liên minh cầm quyền của Nhật Bản, tuyên bố chấm dứt liên minh với đảng Dân chủ tự do (LDP) do bất đồng trong cách xử lý bê bối quỹ chính trị, khép lại 26 năm hợp tác giữa hai bên.

Lãnh đạo đảng Komeito và LDP không tìm được tiếng nói chung trong cuộc họp ngày 10-10. Ảnh: JIJI

Theo Kyodo, mâu thuẫn trong liên minh bùng phát sau khi tân Chủ tịch đảng LDP Sanae Takaichi bổ nhiệm nghị sĩ Koichi Hagiuda - người có thư ký bị truy tố liên quan vụ bê bối quỹ, vào vị trí quan trọng trong đảng. Ngoài ra, bà Sanae Takaichi cũng từ chối chấp thuận đề xuất của đảng Komeito về việc siết chặt quy định quyên góp quỹ chính trị. LDP vốn là đảng nhận đóng góp từ doanh nghiệp nhiều nhất, phản đối quy định này.

Hiện đảng LDP chỉ nắm 196 ghế tại Hạ viện, thấp hơn nhiều so với mức 233 ghế cần thiết để có đa số thành lập chính phủ mới. Việc mất thêm 24 ghế của đảng Komeito khiến đảng cầm quyền gặp khó trong việc giành đủ phiếu bầu để đưa bà Takaichi lên làm thủ tướng. Trong khi đảng LDP đang xem xét triệu tập kỳ họp đặc biệt của Quốc hội, có thể vào ngày 20-10, để chọn người kế nhiệm ông Ishiba, đảng Komeito cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Ishiba làm thủ tướng thay vì bà Takaichi.

Trước mắt, đảng LDP buộc phải tìm kiếm sự hợp tác với ít nhất 2 đảng đối lập lớn, đánh dấu biến động chính trị lớn nhất của Nhật Bản trong vòng một phần tư thế kỷ qua. Ngay cả khi bà Takaichi được bổ nhiệm làm thủ tướng, chính phủ thiểu số do bà lãnh đạo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thông qua ngân sách và các dự luật, buộc phải thỏa hiệp với phe đối lập. Tổng thư ký đảng Komeito, ông Makoto Nishida, tuyên bố đảng này sẽ trở thành “trục trung dung, cải cách” của chính trường.

Trên thị trường tài chính, đồng yen ngày 10-10 đã phục hồi 0,5%, lên mức 152,38 yen đổi 1USD, sau khi giảm xuống đáy 8 tháng do lo ngại chính sách chi tiêu mạnh tay của bà Takaichi.

KHÁNH MINH