Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thêm thuế 100% với Trung Quốc

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: XINHUA

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Trong bài đăng, Tổng thống Donald Trump nêu rõ: “Từ ngày 1-11-2025 (hoặc sớm hơn, tùy theo các hành động hoặc thay đổi tiếp theo của Trung Quốc), Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với Trung Quốc, ngoài các mức thuế hiện nay”. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết Mỹ sẽ đáp trả bằng việc áp kiểm soát xuất khẩu của riêng mình đối với mọi phần mềm quan trọng của các công ty Mỹ.

Theo hãng tin Bloomberg, tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ hủy cuộc gặp Tổng Bí thư Tập Cận Bình bên lề hội nghị hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cuối tháng này. Nếu diễn ra, đây sẽ là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay.

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Mỹ và Trung Quốc gần đây vẫn tìm cách duy trì đàm phán thương mại, sau khi mức thuế công bố hồi đầu năm châm ngòi cho cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Dù hai bên từng nhất trí giảm thuế sau các cuộc thương lượng tại Thụy Sĩ và Anh, căng thẳng vẫn tiếp diễn do Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguồn nguyên liệu thiết yếu cho nhiều công nghệ của Mỹ.

PHƯƠNG NAM