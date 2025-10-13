Nguyễn Ngọc Phương Trinh đăng quang Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025

Danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Trinh, hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College).

Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025 Nguyễn Ngọc Phương Trinh sẽ trở thành gương mặt đại diện truyền thông chính thức của VOV College

Danh hiệu Á khôi 1, Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình lần lượt gọi tên Nhự Thị Hồng Linh (sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM) và Lê Thị Kim Ngân (sinh viên Trường Đại học Văn Lang).

Top 3 Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025

Bên cạnh top 3, BTC còn trao 8 giải phụ gồm: Người đẹp Phát thanh, Người đẹp Truyền hình, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Dạ hội, Người đẹp Catwalk, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp được yêu thích nhất.

Hội đồng giám khảo chung kết

Trong đêm chung kết, VOV College đã tổ chức trao 14 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng, nhằm hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó, phấn đấu học tập.

Năm nay, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình được tổ chức với thông điệp "Giọng sáng - Dáng xinh" nhằm tôn vinh nữ sinh viên TPHCM và tìm kiếm những gương mặt triển vọng cho lĩnh vực phát thanh, truyền hình và truyền thông cho TPHCM nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung.

THU HƯƠNG