Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Ngọc Phương Trinh đăng quang Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025

SGGPO

Danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Trinh, hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College).

OHH06730.JPG
Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025 Nguyễn Ngọc Phương Trinh sẽ trở thành gương mặt đại diện truyền thông chính thức của VOV College

Danh hiệu Á khôi 1, Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình lần lượt gọi tên Nhự Thị Hồng Linh (sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM) và Lê Thị Kim Ngân (sinh viên Trường Đại học Văn Lang).

OHH06753.JPG
Top 3 Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025

Bên cạnh top 3, BTC còn trao 8 giải phụ gồm: Người đẹp Phát thanh, Người đẹp Truyền hình, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Dạ hội, Người đẹp Catwalk, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp được yêu thích nhất.

DSC_2277.JPG
Hội đồng giám khảo chung kết

Trong đêm chung kết, VOV College đã tổ chức trao 14 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng, nhằm hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó, phấn đấu học tập.

Năm nay, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình được tổ chức với thông điệp "Giọng sáng - Dáng xinh" nhằm tôn vinh nữ sinh viên TPHCM và tìm kiếm những gương mặt triển vọng cho lĩnh vực phát thanh, truyền hình và truyền thông cho TPHCM nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung.

THU HƯƠNG

Từ khóa

Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình Hoa khôi sinh viên VOV College phát thanh truyền hình

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn