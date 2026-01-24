Nhà văn Dương Bình Nguyên "tái xuất" với tiểu thuyết về tội phạm công nghệ

Không có những tình huống bất ngờ, kịch tính, tiểu thuyết " Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của nhà văn Dương Bình Nguyên giữ chân bạn đọc bởi những đào sâu vào thế giới nội tâm nhân vật, nhất là trong bối cảnh công nghệ đang tạo ra những kẽ hở cho không ít tội phạm.

Ngày 24-1, tại Đường sách TPHCM, nhà văn Dương Bình Nguyên tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới (NXB Công an nhân dân).

Đây là tác phẩm đã được trao giải A trong cuộc thi Sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V (2022 - 2025) do Bộ Công an và Hội Nhà văn phối hợp tổ chức. Tác phẩm cũng ghi dấu cho sự trở lại của nhà văn Dương Bình Nguyên sau hơn 10 năm vắng bóng trên văn đàn.

"Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" ghi dấu sự trở lại của nhà văn Dương Bình Nguyên sau hơn 10 năm vắng bóng trên văn đàn. Ảnh: HỒ SƠN

Nhà văn Dương Bình Nguyên (sinh năm 1979) được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân, hiện công tác trong lĩnh vực báo chí - truyền hình của lực lượng Công an nhân dân. Anh bắt đầu hoạt động sáng tác từ cuối những năm 1990, là một tên tuổi nổi bật của các báo Hoa Học Trò, Mực Tím, Áo Trắng… Anh ghi dấu trong lòng bạn đọc với các tập truyện ngắn như: Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris...

Nhà văn Dương Bình Nguyên (phải) và nhà văn Huỳnh Trọng Khang trong vai trò dẫn chuyện. Ảnh: HỒ SƠN

Là tiểu thuyết tâm lý - tội phạm, Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới xoay quanh nhân vật Lãnh Hoàng Bách, một cán bộ điều tra trẻ tham gia làm rõ chuỗi vụ việc liên quan lừa đảo trực tuyến, app vay nợ và xâm phạm dữ liệu cá nhân. Trong quá trình điều tra, các manh mối dần dẫn đến PhantomNet - một mạng lưới ngầm liên quan thao túng căn cước số, dữ liệu sinh trắc học và đời sống riêng tư của con người.

Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Công an nhân dân, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Chọn đề tài về tội phạm công nghệ số, tác giả mang đến những màn đấu trí căng thẳng của những cán bộ điều tra trước khi hung thủ được đưa ra ánh sáng.

Chia sẻ về tiểu thuyết mới nhất của mình, nhà văn Dương Bình Nguyên cho biết, anh không tìm đến những xung đột kịch tính, mà chú ý đến sự rạn vỡ rất nhỏ trong tâm hồn con người, những điều mà chúng ta thường né tránh.

“Tôi không cố viết một câu chuyện “lớn” hơn truyện ngắn, mà chỉ muốn lắng nghe dài hơn những âm thanh mờ của con người trong thời đại này, khi niềm tin mong manh như một tín hiệu mạng, khi cái chết cũng có thể bị lập trình, và khi tình thương nhiều lúc chỉ còn tồn tại dưới dạng dữ liệu. Điều khiến tôi chờ đợi nhất không phải là sự hồi hộp của vụ án, mà là khoảnh khắc độc giả nhận ra, gió vẫn thổi, dù chúng ta đã tắt máy”, nhà văn Dương Bình Nguyên bày tỏ.

