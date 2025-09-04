Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM: 50 năm sắt son điểm hẹn tuổi trẻ

Nhà Văn hóa Thanh niên là chứng nhân của lịch sử, là điểm hẹn của thanh xuân, là minh chứng cho khát vọng và tình cảm của các thế hệ thanh niên TPHCM trong hành trình đồng hành cùng thành phố, vì thành phố xây dựng và phát triển.

Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM là điểm hẹn tuổi trẻ. Ảnh: NVHTN

Ngày 4-9, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (4-9-1975 – 4-9-2025). Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Nguyễn Duy Trang, Bí thư Trung Ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Dấu ấn

Theo GS.TS - Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, địa chỉ số 4 Duy Tân trong kháng chiến là một trung tâm đấu tranh chính trị của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn – Gia Định trong phong trào đô thị sôi nổi ở miền Nam. Tại đây, những phong trào đấu tranh đòi hòa bình, thống nhất đất nước đã bùng lên. Từ đó, ngọn lửa yêu nước đã phất cao qua những đêm không ngủ, thức tỉnh, kết đoàn hàng vạn thanh niên “Dậy mà đi xuống đường tranh đấu”, khởi phát các phong trào “Hát cho dân tôi nghe”, “Đốt xe Mỹ”, cứu trợ đồng bào, những cuộc tuần hành gây tiếng vang lớn, lan tỏa mọi nơi, được sự ủng hộ của nhiều thành phần, nhiều giới trong xã hội.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Nhà Văn hóa Thanh niên trở thành điểm tập kết của 5 cánh quân của Thành Đoàn Sài Gòn – Gia Định tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Từ đó, CLB Thanh niên (tiền thân của Nhà Văn hóa Thanh niên) chính thức ra đời.

Trụ sở của Tổng Hội sinh viên Sài Gòn số 4 Duy Tân đã trở thành trụ sở của Thành đoàn trong những ngày đầu sau giải phóng. Tháng 9-1975, Ban Thường vụ Thành đoàn quyết định chọn số 4 Duy Tân làm CLB Thanh Niên, đến năm 1979 chính thức nâng cấp và đổi tên Nhà Văn hóa Thanh Niên. Ngày 26-3-1985, Ban Thường vụ Thành đoàn ra quyết định đặt bia truyền thống kỷ niệm tại Nhà Văn hóa Thanh Niên với nội dung: “4 Duy Tân - Trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ thành phố thời đánh Mỹ” và xếp địa điểm này vào lịch sử của Đoàn Thanh niên thành phố.

Theo đồng chí Hoàng Đôn Nhật Tân, nguyên Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên từ 1985-1989, Thành đoàn đã chỉ đạo tổ chức rất nhiều hoạt động, định hướng cho thanh niên đi tới những mục tiêu cao cả của đất nước, phù hợp và mang đặc thù của tuổi trẻ thành phố. “50 đã qua đi, từ số 4 Duy Tân đến Nhà Văn hóa Thanh niên đã trở thành điểm hẹn của tuổi trẻ thành phố, điểm hẹn của tinh thần xung phong tình nguyện, xung phong đi đầu trong phong trào văn hóa - văn nghệ, xây dựng đời sống mới, tình nguyện vì cộng đồng…", đồng chí Nhật Tân xúc động chia sẻ.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM

Rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi động diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên góp phần làm nên diện mạo mới của đời sống tuổi trẻ TPHCM. Từ đó cho đến nay, nơi đây quy tụ đông đảo văn nghệ sĩ, là vườn ươm của những giấc mơ nghệ thuật; trở thành một hệ sinh thái CLB, đội nhóm đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí, khẳng định sức hút với giới trẻ.

Ngoài những giải thưởng, tuyên dương gương điển hình giới trẻ ở nhiều lĩnh vực, đây cũng là nơi khởi phát những chương trình mang đậm tính nhân văn như Văn phòng hỗ trợ đám cưới cho thanh niên, chương trình Đám cưới tập thể cho người dân, người trẻ khó khăn…

Nhà Văn hóa Thanh niên quy tụ đông đảo văn nghệ sĩ

Mở ra chặng đường mới

Đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, khẳng định, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM là địa chỉ đỏ của phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn - Gia Định - TPHCM, nơi giao thoa của lịch sử hào hùng và tương lai đầy khát vọng của thanh niên thành phố; cũng là nơi điểm hẹn của lịch sử, điểm hẹn của thanh xuân, điểm hẹn của tuổi trẻ TPHCM hơn nửa thế kỷ qua.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, đồng chí đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Nhà Văn hóa Thanh niên các thời kỳ. Hành trình 50 năm của Nhà Văn hóa Thanh niên không chỉ là sự vươn mình, hoàn thiện và trưởng thành của một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, mà đó còn là dấu ấn, hơi thở và khát vọng của thanh niên thành phố thông qua những sự kiện mà Nhà Văn hóa Thanh niên được lựa chọn.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải phát biểu

Nhà Văn hóa Thanh niên là nơi tổ chức, khởi phát và lan tỏa không khí một thế hệ thanh niên sục sôi, phấn khởi những ngày đầu giải phóng để cùng nhau tiếp quản thành phố, bảo vệ trị an; là hình ảnh lá đoàn tung bay dẫn đầu hàng vạn thanh niên thành phố xung phong lên nông trường, ra biên giới kiến thiết đất nước.

Đó còn là cảm xúc vẹn nguyên tại lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh đầu tiên toàn thành phố; là những ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa toàn thành; là những ngày đêm cùng Thành phố, vì Thành phố vượt qua đại dịch Covid-19. Đặc biệt, Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố được giao nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Thanh niên TPHCM - Youth Fest - lễ hội riêng dành cho người trẻ TPHCM nơi tinh thần “Kết nối - Lan tỏa - Thích ứng” được lan tỏa và chia sẻ….

Đồng diễn tại Lễ hội Thanh niên TPHCM - Youth Fest 2025. Ảnh: CẨM TUYẾT

“Lãnh đạo TPHCM quyết định thực hiện công trình xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên mới trở thành công trình đa chức năng đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Nhà Văn hóa Thanh niên. Đây là cơ hội, thuận lợi song cũng đặt ra không ít thử thách đòi hỏi Nhà Văn hóa Thanh niên phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để tiếp tục khẳng định vai trò “điểm hẹn của tuổi trẻ thành phố”, đồng chí Ngô Minh Hải phát biểu.

Thời gian tới, Bí thư Thành Đoàn TPHCM gửi gắm Nhà Văn hóa Thanh niên cần tiếp tục phát huy truyền thống, lan tỏa và giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm, hào sảng, nghĩa tình cho thanh niên thành phố thông qua các hoạt động.

Lễ tổng kết Khóa huấn luyện Học kỳ trong Quân đội 2025

Khóa học kỹ năng giao tiếp hè cho học sinh tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Khóa học kỹ năng nói trước công chúng thu hút đông đảo bạn trẻ

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám Đốc Nhà Văn hóa Thanh niên: “50 năm qua, Nhà Văn hóa Thanh niên đã đón hàng triệu lượt thanh niên ghé thăm, tham gia sinh hoạt, học các kỹ năng, thưởng lãm nghệ thuật, hay chung tay trong các hoạt động tình nguyện… Đó là một hành trình đáng tự hào mà chúng tôi đã đi với tinh thần nhiệt huyết, xung kích, để luôn trẻ trung, mới mẻ, và là một điểm hẹn không thể thiếu của giới trẻ”.

Với những nỗ lực không ngừng trong hoạt động, sáng tạo, cống hiến, trong dịp 50 năm ngày thành lập, Nhà Văn hóa Thanh niên vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể và 15 cá nhân xuất sắc.

Giám Đốc Nhà Văn hóa Thanh niên phát biểu

Tập thể và các cá nhân nhận bằng khen

