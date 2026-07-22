Nhà xanh phủ nhận việc được yêu cầu triển khai lực lượng và phương tiện quân sự đến eo biển Hormuz

Ngày 22-7, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) tuyên bố nước này đang tiến hành đánh giá toàn diện các phương thức nhằm đóng góp thực tế vào việc đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, tuyên bố này nhằm phản hồi thông tin của nhật báo Dong-A Ilbo cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc triển khai tàu chiến tới tuyến đường biển chiến lược này trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát. Nhà Xanh phủ nhận việc Seoul nhận được yêu cầu triển khai một lực lượng hoặc phương tiện quân sự cụ thể, đồng thời lưu ý hai nước vẫn tiếp tục thảo luận về hợp tác trong vấn đề này.

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio cũng đã nhất trí duy trì trao đổi chặt chẽ về tình hình Iran, nhấn mạnh cần sớm kiểm soát tình hình, bảo đảm tự do, an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz mà không làm phát sinh thêm chi phí.

Trong khi đó, ngay sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham tiếp tục chính sách của chính phủ tiền nhiệm, duy trì phối hợp quân sự chặt chẽ với Mỹ. Theo đó, Anh chấp thuận để lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ Diego Garcia tại Ấn Độ Dương và căn cứ Không quân hoàng gia RAF Fairford ở miền Tây nước Anh để hỗ trợ các hoạt động quân sự. Việc sử dụng các căn cứ này giới hạn trong các chiến dịch mà London xác định là mang tính phòng vệ, gồm đối phó nguy cơ tên lửa từ Iran và các mục tiêu mà Mỹ cho là đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

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HẠNH CHI