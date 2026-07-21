Houthi tuyên bố phong tỏa hải quân Saudi Arabia

Eo biển Bab el-Mandeb là tuyến đường xuất khẩu dầu quan trọng của Saudi Arabia. Ảnh: AA

Trong tuyên bố, Houthi (lực lượng thân Iran) cho biết lệnh cấm vận hàng hải đối với Saudi Arabia có hiệu lực ngay lập tức để đáp trả "cuộc bao vây bất công" do Saudi Arabia áp đặt lên Yemen.

Sau tuyên bố của Houthi, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết sẽ đáp trả bằng vũ lực, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ cho tàu thuyền di chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb - tuyến đường xuất khẩu quan trọng đối với dầu mỏ của Saudi Arabia sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Bab el-Mandeb dẫn ra Biển Đỏ sẽ làm nguồn cung dầu toàn cầu giảm 7%. Sự gián đoạn này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu mỏ khi xung đột giữa Mỹ và Iran đã làm lượng dầu vận chuyển toàn cầu giảm 10%.

Trong diễn biến liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, kênh truyền hình Fox News (Mỹ) cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới về việc có mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và quay trở lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn hay không.

MINH CHÂU