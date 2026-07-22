Mỹ tốn 37,5 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, cuộc chiến của Mỹ với Iran đến nay đã tiêu tốn 37,5 tỷ USD, cao hơn con số được công bố trước đó.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: XINHUA

Theo hãng tin Bloomberg, mức ước tính trên được ông Pete Hegseth đưa ra trong phiên điều trần diễn ra ngày 21-7 (giờ địa phương) tại Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện. Phiên điều trần tập trung vào đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc bổ sung 67 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Trước đó, vào giữa tháng 5, giới chức Lầu Năm Góc cho biết cuộc chiến đã tiêu tốn khoảng 29 tỷ USD.

Lý giải về con số chi phí tăng vọt so với các báo cáo trước, ông Pete Hegseth nhấn mạnh khoản ngân sách bổ sung cho chiến tranh là biện pháp "cấp bách và cần thiết".

Cũng tại phiên điều trần, Bộ trưởng Pete Hegseth đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ các nghị sĩ, trước khi dự thảo ngân sách 95 tỷ USD do đảng Cộng hòa đề xuất được trình Thượng viện xem xét. Ngoài mục tiêu tài trợ cho quân đội, gói ngân sách này còn bao gồm hai ưu tiên của Nhà Trắng là hỗ trợ ngành nông nghiệp và điều chỉnh luật bầu cử.

Tại thực địa, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tiếp tục không kích các trung tâm chỉ huy quân sự, bệ phóng tên lửa, UAV, năng lực hải quân và hệ thống phòng không của Iran.

Trong lúc xung đột leo thang, các nỗ lực ngoại giao vẫn được thúc đẩy nhằm tìm cách nối lại đối thoại giữa Washington và Tehran. Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã tới Pakistan để gặp Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng tham mưu trưởng Asim Munir nhằm trao đổi về các sáng kiến hòa giải.

PHƯƠNG NAM