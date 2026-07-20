Nước Anh chính thức có Thủ tướng mới

Ngày 20-7, lãnh đạo Công đảng Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, mở ra giai đoạn chuyển giao quyền lực mới tại số 10 phố Downing. Trước đó, người tiền nhiệm Keir Starmer đã có bài phát biểu chia tay và đệ đơn từ chức lên Vua Charles III.

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: HẠ VIỆN ANH

Ở tuổi 56, ông Burnham trở thành Thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng một thập niên. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, tân Thủ tướng Anh cam kết tái thiết nước Anh, hướng trọng tâm của chính phủ vào những vấn đề người dân quan tâm nhất như chi phí sinh hoạt tăng cao, chất lượng dịch vụ công suy giảm và tăng trưởng kinh tế trì trệ. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một nền chính trị ổn định và có trách nhiệm hơn, coi đây là điều kiện để khôi phục niềm tin của người dân.

Theo báo chí Anh, trước mắt, thách thức lớn nhất đối với ông Burnham là thành lập nội các, đặc biệt là lựa chọn Bộ trưởng Tài chính, vị trí được đánh giá có vai trò quyết định đối với chương trình cải cách kinh tế của chính phủ mới.

Một trong những động thái đầu tiên của chính phủ mới là hủy kế hoạch bắt buộc toàn bộ người lao động phải sử dụng giấy tờ định danh kỹ thuật số, chương trình từng được đề xuất nhằm kiểm soát nhập cư bất hợp pháp nhưng vấp phải nhiều chỉ trích. Chính phủ của ông Burnham cũng được dự báo sẽ sớm đưa ra các quyết sách về thuế, chi tiêu công, chính sách dầu khí và cải tổ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu.

Ông Andy Burnham sinh ngày 7-1-1970 tại Merseyside (Anh). Ông tốt nghiệp Đại học Cambridge và được bầu vào Hạ viện năm 2001 với tư cách nghị sĩ khu vực Leigh. Ông từng giữ vai trò Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Giáo dục. Từ năm 2017, ông là Thị trưởng vùng Greater Manchester, nổi tiếng với các cải cách giao thông công cộng và bảo vệ quyền lợi các địa phương miền Bắc nước Anh trong đại dịch Covid-19, được truyền thông đặt biệt danh "King of the North" (Vua phương Bắc).

KHÁNH MINH