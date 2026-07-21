Afghanistan: Ít nhất 20 người thiệt mạng do lũ quét

Giới chức Afghanistan cho biết, lũ quét xảy ra tại tỉnh Nuristan thuộc phía Đông nước này đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, khoảng 80 người bị thương và hơn 100 người hiện vẫn mất tích.

Thành phố Parun, Afghanistan chịu thiệt hại nặng nề từ ​​các trận lũ quét gần đây. Ảnh: ANDMA

Ông Yousaf Hammad, người phát ngôn Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan (ANDMA), ngày 20-7 cho biết, trận lũ nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Parun và một số khu vực khác thuộc tỉnh Nuristan, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn nhằm xác định tung tích những người mất tích.

Cơ quan khí tượng thuộc Bộ Giao thông và Hàng không dân dụng Afghanistan dự báo tình trạng thời tiết cực đoan sẽ còn tiếp diễn với mưa lớn, dông, gió mạnh cùng nguy cơ xảy ra lũ quét tại 10/34 tỉnh của nước này. Bộ này cũng khuyến cáo người dân tránh xa các bờ sông và những khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Afghanistan là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong khoảng 6 tháng đầu năm nay, lũ lụt trên diện rộng và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên cả nước cũng khiến ít nhất 110 người thiệt mạng.

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