Chính sách thuế quan của Mỹ bước vào giai đoạn mới

Ngày 20-7, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Đây được xem là dấu hiệu rõ nét cho thấy chính sách thuế quan của Mỹ đang bước sang một giai đoạn mới với mục tiêu rộng lớn hơn, có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu.

Canada hiện chưa công bố gói trả đũa mới sau khi Mỹ thông báo áp thuế 50% đối với nhiều hàng hóa, nhưng khẳng định sẽ đáp trả nếu Washington triển khai đầy đủ biện pháp này. Trước đó, Ottawa đã áp thuế 25% đối với một số ô tô nhập khẩu từ Mỹ, duy trì thuế trả đũa với thép, nhôm và ô tô, đồng thời nhiều tỉnh bang ngừng nhập một số thức uống Mỹ khỏi hệ thống bán lẻ. Thủ tướng Canada Mark Carney vẫn ưu tiên đàm phán để giải quyết tranh chấp.

Siêu thị ở tỉnh Manitoba, Canada khuyến khích mua hàng trong nước thay cho hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. ẢNH: WINNIPEG

Biện pháp thuế của Mỹ với Canada diễn ra sau khi Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ một số mức thuế đối ứng khẩn cấp. Theo báo Financial Times (Anh, FT), thay vì thu hẹp chính sách thuế đối ứng công bố trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump nhanh chóng chuyển sang Điều 122 của Đạo luật thương mại (cho phép Tổng thống Mỹ tạm thời áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu khi Mỹ đối mặt với thâm hụt cán cân thanh toán nghiêm trọng hoặc cần ngăn chặn dòng ngoại tệ chảy ra nước ngoài), sau đó tiếp tục áp dụng Điều 301 về hành vi thương mại không công bằng và Điều 232 liên quan đến an ninh quốc gia.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo FT, các biện pháp thuế quan của Washington không còn tạo ưu thế tuyệt đối khi Bắc Kinh duy trì vị thế kiểm soát nguồn cung và năng lực chế biến đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu đối với ngành bán dẫn, xe điện và quốc phòng. Hơn nữa, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cũng cho rằng Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn cần nhiều năm để xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng đủ mạnh nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Vì vậy, theo dự báo của các cơ quan kinh tế Mỹ, Washington khó có đủ tiềm lực để áp dụng chính sách trừng phạt thuế với Trung Quốc trong thời gian tới. Vẫn theo FT, chính sách thuế của Mỹ buộc doanh nghiệp xuất nhập khẩu của nhiều nước phải liên tục theo dõi các quy định mới để xác định lô hàng nào chịu thuế, mức thuế áp dụng ra sao và thời điểm có hiệu lực. Điều này khiến lượng hàng qua các cảng biển tăng mạnh, cước vận tải container biến động và áp lực đối với chuỗi logistics ngày càng lớn.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cảnh báo các rào cản thương mại và xu hướng phân mảnh địa kinh tế gia tăng có nguy cơ làm suy giảm tăng trưởng thương mại toàn cầu, đẩy chi phí sản xuất lên cao và ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh tế thế giới. Trong khi đó, ông Maurice Obstfeld, cựu Kinh tế trưởng Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), cho rằng, sự thiếu chắc chắn trong chính sách thương mại thường buộc các doanh nghiệp trì hoãn đầu tư, điều chỉnh chuỗi cung ứng và thu hẹp kế hoạch mở rộng sản xuất.

Theo FT, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế từ 10%-12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia ngay trong tuần này. Các biện pháp thuế quan mới có thể có hiệu lực sau khi mức thuế 10% hiện tại áp dụng đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 24-7 tới.

KHÁNH MINH tổng hợp