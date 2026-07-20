Không phó mặc cho may rủi

Theo kế hoạch, trong hai ngày 20 và 21-7, Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về cải thiện an toàn giao thông đường bộ diễn ra tại New York (Mỹ). Được triệu tập theo Nghị quyết 80/247 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, với sự phối hợp chặt chẽ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sự kiện quy tụ các nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng và giới chuyên gia toàn cầu.

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Với chủ đề “Mở rộng và đẩy nhanh việc thực hiện cam kết giảm một nửa số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2030”, hội nghị diễn ra trong bối cảnh tai nạn giao thông đường bộ vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới.

Mỗi năm, khoảng 1,19 triệu người thiệt mạng, trong khi từ 20 đến 50 triệu người khác bị thương, nhiều trường hợp để lại di chứng, tàn tật lâu dài. Tai nạn giao thông cũng tạo gánh nặng lớn cho gia đình, hệ thống y tế và nền kinh tế, với thiệt hại có thể tương đương khoảng 3% GDP tại nhiều quốc gia.

Tai nạn giao thông cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 29, kéo theo những tổn thất lớn về nhân lực, thu nhập và năng suất xã hội. Theo WHO, tai nạn giao thông hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu các quốc gia tiếp cận vấn đề một cách toàn diện.

Các giải pháp cần kết hợp quy hoạch hạ tầng giao thông an toàn, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện và cải thiện công tác chăm sóc y tế sau tai nạn. Đặc biệt, cần thực thi nghiêm các chế tài đối với hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu, bia, chất kích thích; chạy quá tốc độ hoặc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Hội nghị lần này vừa nhắc lại cam kết giảm một nửa số ca tử vong và thương tích do tai nạn giao thông vào năm 2030, vừa thúc đẩy an toàn giao thông trở thành ưu tiên dài hạn trong tiến trình phát triển.

Như Liên hợp quốc nhấn mạnh, an toàn giao thông không phải là chuyện may rủi, mà là kết quả của những lựa chọn chính sách và sự đầu tư có trách nhiệm của mỗi quốc gia nhằm bảo vệ quyền được sống của con người.

HÀ TRANG