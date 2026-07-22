Tổng thư ký Liên hợp quốc sắp thăm Syria

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres dự kiến có chuyến thăm chính thức đến Syria trong tuần này.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: XINHUA

Theo Arab News, thông tin về chuyến thăm được ông Claudio Cordone, Phó đặc phái viên LHQ về Syria, công bố trong cuộc họp hàng tháng của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Syria, ngày 21-7 (giờ địa phương).

Trong chuyến thăm, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres dự kiến có các cuộc thảo luận với Tổng thống lâm thời Syria Ahmad Al-Sharaa cùng nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Syria. Tổng thư ký Antonio Guterres sẽ tái khẳng định cam kết ủng hộ của LHQ dành cho chính phủ và người dân Syria.

Ông Antonio Guterres cũng sẽ tới thăm các binh sĩ trong Lực lượng Quan sát viên LHQ tại cao nguyên Golan (UNDOF), phái bộ gìn giữ hòa bình do LHQ thành lập từ năm 1974 nhằm giám sát và duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và Syria sau cuộc chiến năm 1973.

Trước ông Antonio Guterres, Tổng thư ký LHQ gần nhất tới Damascus là ông Ban Ki-moon vào tháng 1-2009, hai năm trước khi nội chiến Syria bùng phát.

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