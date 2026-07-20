Lạm phát Eurozone và Mỹ cùng hạ nhiệt

Lạm phát tại Khu vực đồng euro (Eurozone) lần đầu giảm kể từ đầu năm, củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 23-7. Tại Mỹ, lạm phát tháng 6 cũng giảm nhanh hơn dự báo.

Quầy rau quả tại một siêu thị ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: THX

Theo Euronews, số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy lạm phát Eurozone giảm từ 3,2% trong tháng 5 xuống 2,8% trong tháng 6.

Lạm phát cơ bản, không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, cũng giảm từ 2,6% xuống 2,4%. Giá năng lượng và dịch vụ tăng chậm lại, cho thấy áp lực giá cả đang dịu bớt tại phần lớn các nền kinh tế thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Theo giới phân tích, số liệu mới tạo thêm cơ sở để ECB giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,25%, sau khi tăng 0,25% hồi tháng 6. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên trong gần 3 năm, nhằm ứng phó làn sóng tăng giá năng lượng do xung đột tại Trung Đông.

Tuy nhiên, triển vọng lạm phát vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn khi giá dầu tăng trở lại trước những căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran.

Theo Financial Times, nhiều tổ chức tài chính nhận định nếu giá năng lượng tiếp tục leo thang và lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế, ECB có thể cân nhắc tăng lãi suất trở lại tại cuộc họp tháng 9.

Tại Mỹ, Bộ Lao động cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 4,2% của tháng 5 và dự báo của thị trường.

Giá năng lượng đi xuống là một trong những nguyên nhân chính kéo lạm phát giảm. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng xu hướng này có thể chỉ mang tính tạm thời khi giá dầu đang tăng trở lại, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thận trọng trong các cuộc họp chính sách sắp tới.

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