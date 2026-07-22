Ukraine có Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa chính thức bổ nhiệm ông Mykhailo Drapatiy làm Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, thay thế ông Oleksandr Syrsky.

Tân Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatiy. Ảnh: MILITARNYI

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố: "Cùng với Tân Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatiy, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa, chúng tôi đã thống nhất phương án tái cấu trúc cơ cấu của Bộ Tổng tham mưu”.

Tổng thống Ukraine cũng xác nhận đã có buổi làm việc riêng với cựu Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky và Tổng Tham mưu trưởng Andriy Hnatov nhằm thảo luận về quá trình bàn giao công việc.

Theo Kyiv Post, động thái này đã chấm dứt nhiều ngày đồn đoán trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lãnh đạo quân sự tại quốc gia này ngày càng sâu sắc.

Đợt cải tổ nhân sự này diễn ra sau biến động chính trị ngày 14-7, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị miễn nhiệm cùng toàn bộ chính phủ của Thủ tướng Yulia Svyrydenko.

Trước đó, ông Mykhailo Fedorov từng công khai xác nhận có mâu thuẫn với Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky. Chuỗi quyết định thay đổi nhân sự dồn dập từ Tổng thống và Quốc hội Ukraine đã châm ngòi cho làn sóng tranh cãi trong dư luận nước này.

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