Mỹ mở chuyến bay viện trợ nhân đạo tới Cuba

Mỹ thông báo triển khai khoản viện trợ đầu tiên trong gói hỗ trợ trị giá 100 triệu USD dành cho Cuba, giữa lúc quốc đảo Caribbean này gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 21-7 (giờ địa phương), một máy bay cất cánh từ thành phố Miami, bang Florida, mang theo các kiện hàng gồm thực phẩm đóng gói sẵn và bộ dụng cụ vệ sinh, hỗ trợ khoảng 700 gia đình Cuba.

Thuyền buồm của tổ chức nhân đạo Open Arms (Tây Ban Nha) cập cảng La Habana. Ảnh: RVTE NOTICIAS

Gói viện trợ mới được triển khai là một phần trong khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu USD, do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề xuất hồi tháng 5, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép đối với Cuba. Mỹ cho biết khoản hỗ trợ này nhằm giúp người dân Cuba ứng phó với những khó khăn hiện nay.

Trước đó, Mỹ cũng từng phối hợp với các tổ chức trung gian để chuyển 9 triệu USD viện trợ cho Cuba, sau khi một số khu vực của nước này chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Melissa. Khoản hỗ trợ được triển khai riêng, không thuộc gói 100 triệu USD trên.

Ngày 19-7, thuyền buồm của tổ chức nhân đạo Open Arms (Tây Ban Nha) cập cảng La Habana, Cuba mang theo khoảng 7 tấn hàng viện trợ, gồm thuốc men, thiết bị quang điện và các tấm pin năng lượng mặt trời. Một số quốc gia trong khu vực cũng triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba. Brazil triển khai chuyến bay viện trợ đầu tiên đưa sữa bột tới thành phố Santiago de Cuba, mở đầu cho chương trình hỗ trợ 48 tấn sữa bột. Mexico đã gửi tàu chở hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba, gồm thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu.

PHƯƠNG NAM