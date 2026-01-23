Nhạc sĩ Trần Tiến ra sách để “chuộc lỗi” với bản thân

Văn hóa - Giải trí

Ngày 23-1, tại Nhà sách Cá Chép (số 211-213, đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TPHCM), Công ty Văn hóa Đông A tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện (NXB Hội Nhà văn).

Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện là tuyển tập đặc biệt, lần đầu hệ thống lại thế giới sáng tác của Trần Tiến với hình thức: âm nhạc và văn xuôi. Cuốn sách không đơn thuần là một tập nhạc mà là chân dung tinh thần của một nghệ sĩ du ca, người đã sống và viết trọn vẹn cho “cái thời của mình”.

IMG_8578.JPG
Nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: QUỲNH YÊN

Sách gồm 3 phần chính: Ngẫu hứng Trần Tiến; Ca khúc & những câu chuyện; Dư luận. Đây là cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ Trần Tiến, nơi âm nhạc, ký ức và những câu chuyện đời được kể lại bằng chính giọng của người trong cuộc. Đi cùng với đó là hàng trăm hình ảnh, tư liệu - nhiều trong số đó chưa từng công bố - được sắp đặt như một dòng chảy ký ức, nơi âm nhạc, con người và thời đại soi chiếu lẫn nhau.

IMG_8533.jpg
Ở tuổi gần 80 nhưng nhạc sĩ Trần Tiến vẫn giữ chất hài hước, hóm hỉnh khi trò chuyện. Ảnh: QUỲNH YÊN

Song song với ca khúc là những câu chuyện đời và nghề, được kể bằng chính giọng Trần Tiến: thẳng thắn, ngang tàng, giàu tự sự và chan chứa biết ơn. Những trang văn ấy giúp người đọc hiểu vì sao ông chọn con đường du ca, vì sao từng khước từ nghệ thuật phục vụ danh lợi, và vì sao việc ra album, tuyển tập lại trở thành một cách “để lại cho đời”.

Nhạc sĩ Trần Tiến và hai thành viên của nhóm Du ca cùng trình bày ca khúc "Tạm biệt chim én". Clip: QUỲNH YÊN

Đặc biệt, một trong những đóng góp quan trọng của ấn phẩm Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện chính là lần đầu tiên nhạc sĩ Trần Tiến công bố những bài nhạc của mình. Ấn phẩm có 108 ca khúc, được sáng tác qua những giai đoạn khác nhau, xưa nhất là Thanh niên ra tiền tuyến (1967) và mới nhất là Thương nhớ người bỏ tôi (2025).

IMG_8553.jpg
Nhạc sĩ Trần Tiến và người bạn thân thuở thiếu thời, cùng lớn lên tại Hà Nội. Ảnh: QUỲNH YÊN
IMG_8615.jpg
Nhiều bạn trẻ cùng xếp hàng xin chữ ký của nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: QUỲNH YÊN
QUỲNH YÊN

