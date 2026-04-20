Học sinh Trường THPT Ten Lơ Man vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng

Ngày 19-4, trong chuyến về nguồn tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam, Chi bộ Trường THPT Ten Lơ Man (thuộc Đảng bộ phường Bến Thành, TPHCM) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Ngô Trúc Linh, học sinh lớp 12A7.

Cấp ủy chi bộ Trường THPT Ten Lơ Man chúc mừng học sinh Ngô Trúc Linh được kết nạp Đảng

Học sinh Ngô Trúc Linh có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào của Trường THPT Ten Lơ Man. Em là đoàn viên ưu tú, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động; 2 năm liền đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường; đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2024 và Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2025.

Em cũng là học sinh tiêu biểu trong quá trình rèn luyện danh hiệu “Thanh niên 3 tốt”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự năng động trong các hoạt động tập thể.

Cấp ủy chi bộ Trường THPT Ten Lơ Man chúc mừng các đảng viên mới được kết nạp

Dịp này, Chi bộ Trường THPT Ten Lơ Man cũng kết nạp quần chúng Phan Nguyễn Hương Giang, là giáo viên nhà trường vào hàng ngũ của Đảng.

THU HƯỜNG