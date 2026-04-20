Chính trị

Xây dựng Đảng

Học sinh Trường THPT Ten Lơ Man vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng

SGGPO

Ngày 19-4, trong chuyến về nguồn tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam, Chi bộ Trường THPT Ten Lơ Man (thuộc Đảng bộ phường Bến Thành, TPHCM) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Ngô Trúc Linh, học sinh lớp 12A7.

dangvien.jpg
Cấp ủy chi bộ Trường THPT Ten Lơ Man chúc mừng học sinh Ngô Trúc Linh được kết nạp Đảng

Học sinh Ngô Trúc Linh có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào của Trường THPT Ten Lơ Man. Em là đoàn viên ưu tú, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động; 2 năm liền đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường; đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2024 và Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2025.

Em cũng là học sinh tiêu biểu trong quá trình rèn luyện danh hiệu “Thanh niên 3 tốt”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự năng động trong các hoạt động tập thể.

19-4. 2.jpg
Cấp ủy chi bộ Trường THPT Ten Lơ Man chúc mừng các đảng viên mới được kết nạp

Dịp này, Chi bộ Trường THPT Ten Lơ Man cũng kết nạp quần chúng Phan Nguyễn Hương Giang, là giáo viên nhà trường vào hàng ngũ của Đảng.

THU HƯỜNG

Từ khóa

THPT Ten Lơ Man Ngô Trúc Linh Chiến dịch Xuân Tình Nguyện Nguyễn Hùng Khương Lễ kết nạp Trung ương Cục miền Nam Hoa Phượng Đỏ Chi bộ Kết nạp kết nạp học sinh học sinh vào đảng

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn