Học sinh Trường THPT Ten Lơ Man vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng

Học sinh Ngô Trúc Linh có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào của Trường THPT Ten Lơ Man. Em là đoàn viên ưu tú, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động; 2 năm liền đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường; đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2024 và Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2025.
Em cũng là học sinh tiêu biểu trong quá trình rèn luyện danh hiệu “Thanh niên 3 tốt”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự năng động trong các hoạt động tập thể.
Dịp này, Chi bộ Trường THPT Ten Lơ Man cũng kết nạp quần chúng Phan Nguyễn Hương Giang, là giáo viên nhà trường vào hàng ngũ của Đảng.