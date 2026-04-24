Ngày 24-4, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn triển khai thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) của Đảng trên môi trường điện tử.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng thể mô hình triển khai, hướng dẫn chi tiết quy trình nghiệp vụ trên hệ thống điện tử. Đồng thời, thực hành thao tác các bước xử lý hồ sơ, phê duyệt, cập nhật dữ liệu.

Tập huấn toàn quốc triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

﻿Thực hiện: VĂN MINH

Nội dung tập huấn tập trung làm rõ các yêu cầu về chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, cũng như trách nhiệm của từng cấp ủy, cơ quan tham mưu trong quá trình vận hành.

Về phạm vi triển khai, hệ thống được áp dụng thống nhất tại các tổ chức Đảng và đảng viên trên toàn quốc (trừ các tổ chức Đảng thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương).

Đồng chí Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM dự và chủ trì tại điểm cầu Thành phố. Ảnh: VĂN MINH

Đối tượng thực hiện bao gồm: các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc; đảng viên chính thức, dự bị (trừ một số trường hợp đặc thù); cùng các đơn vị kỹ thuật tham gia bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin và hỗ trợ vận hành hệ thống.

Lộ trình thực hiện được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn khởi động và hoàn thiện mô hình từ ngày 21-4 đến 26-6 sẽ tập trung kiểm thử vận hành thực tế, phát hiện và xử lý lỗi, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, hệ thống và tài liệu hướng dẫn; bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, tổ chức, nhân lực và an toàn thông tin.

Giai đoạn này được triển khai tại các cơ quan Đảng Trung ương và thí điểm ở 7 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Ngãi.

Cán bộ các cơ quan, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Giai đoạn triển khai từ ngày 1-7 đến ngày 30-11, với mục tiêu bảo đảm 100% các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy hoàn thành việc triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Từ tháng 12-2026, các thủ tục này sẽ được triển khai chính thức, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Theo kế hoạch, từ ngày 21-4, việc vận hành 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử chính thức được khởi động, gồm: chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; thu, nộp Đảng phí và lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Đây là những thủ tục thường xuyên, có tần suất thực hiện lớn, tác động trực tiếp đến công tác quản lý đảng viên và sinh hoạt đảng ở cơ sở.

Trước đó, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, về việc khẩn trương tập trung triển khai các điều kiện thực hiện 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử, trong toàn Đảng bộ TPHCM. Theo đó, Văn phòng Thành ủy được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử tại Đảng bộ TPHCM, hoàn thành trước ngày 27-4.

VĂN MINH