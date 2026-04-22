Đưa thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông về việc khẩn trương tập trung triển khai các điều kiện thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử trong toàn Đảng bộ TPHCM.

Theo đó, Văn phòng Thành ủy được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử tại Đảng bộ TPHCM, hoàn thành trước ngày 27-4.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM được giao chủ trì hướng dẫn, triển khai thực hiện các thủ tục: chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác.

Cùng với đó, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy được yêu cầu khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đảng, đảng viên thuộc phạm vi quản lý mở đầy đủ tài khoản ngân hàng và khai báo thông tin trên hệ thống thủ tục hành chính, bảo đảm việc thu, nộp Đảng phí từ tháng 5-2026.

Đồng thời, các đơn vị khẩn trương rà soát, cập nhật, chuẩn hóa thông tin tổ chức Đảng, đảng viên; xử lý dứt điểm các trường hợp cảnh báo lỗi trên cơ sở dữ liệu, bảo đảm dữ liệu thống nhất, chính xác. Nội dung này cũng phải hoàn thành trước ngày 27-4.

VĂN MINH