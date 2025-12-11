Nhân rộng mô hình KCN sinh thái, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Chiều 11-12, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) và Tổ chức Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy mô hình khu công nghiệp sinh thái hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon cho TPHCM”.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: THANH DUNG

Bà Lê Thanh Thảo, Trưởng đại diện UNIDO Việt Nam cho biết hội thảo được tổ chức tại thời điểm mang tính chiến lược khi TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, trở thành vùng công nghiệp liên kết lớn nhất Việt Nam. Điều này không đơn thuần là sự mở rộng về quy mô quản lý, mà là mở ra những cơ hội chiến lược chưa từng có: từ quy hoạch từng khu đơn lẻ tiến tới quy hoạch liên vùng thống nhất; từ mô hình phát triển truyền thống hướng đến mô hình công nghiệp sinh thái, thông minh, tuần hoàn và carbon thấp.

Bà Thảo cho biết, hơn 10 năm UNIDO đồng hành cùng Việt Nam triển khai chương trình Khu công nghiệp sinh thái. Tại TPHCM, KCN Hiệp Phước là dự án thí điểm mà UNIDO đồng hành hỗ trợ.

Ông Trần Thanh Tùng, Trưởng Phòng Quản lý môi trường, HEPZA cho biết dự án thí điểm mô hình KCN sinh thái tại KCN Hiệp Phước nằm trong khuôn khổ dự án “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” do UNIDO đồng thực hiện từ nguồn tài trợ của Cục Kinh tế liên bang Thụy Sĩ, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt vào ngày 8-5-2020 (giai đoạn 2020-2024).

Ông Trần Thanh Tùng, Trưởng Phòng Quản lý môi trường HEPZA. Ảnh: THANH DUNG

Sau thời gian triển khai đã đạt được những kết quả khả quan. Năm 2020 (đầu kỳ), KCN Hiệp Phước đạt 44% so với yêu cầu của khung quốc tế về KCN sinh thái. Đến năm 2023, với sự hỗ trợ của dự án, con số này đã tăng lên 76%. Ngoài ra, việc tham gia dự án đã giúp KCN Hiệp Phước giảm phát thải 22.845 tấn CO 2 tương đương hàng năm, tiết kiệm điện 32.598 MWh/năm, tiết kiệm nước 215.732 m3 /năm. Trong giai đoạn 2024-2028 của dự án, KCN Hiệp Phước tiếp tục được lựa chọn.

Về phía cơ quan quản lý, ông Trần Xuân Tùng, Trưởng Phòng Quản lý khu kinh tế, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, cho biết, Việt Nam đã hình thành khung chính sách tương đối đầy đủ cho phát triển KCN sinh thái. Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường 2020 lần đầu đưa cơ chế cộng sinh công nghiệp vào hệ thống pháp luật. Nghị định 35/2022 và Thông tư 05/2025 quy định chi tiết tiêu chí KCN sinh thái, quy trình chứng nhận - tái chứng nhận và bộ chỉ số giám sát tiệm cận chuẩn quốc tế. Nhiều chính sách liên quan khác về giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và ưu đãi đầu tư cho kinh tế xanh cũng đang được triển khai.

Theo ông Tùng, chuyển đổi sang KCN sinh thái không chỉ giúp doanh nghiệp giảm 10–20% chi phí năng lượng, 20–30% nước sử dụng và tối ưu xử lý môi trường, mà còn là “giấy thông hành” để duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban quản lý HEPZA nhấn mạnh, hội thảo lần này được xem là cơ hội để lắng nghe ý kiến đóng góp từ các chuyên gia lĩnh vực quy hoạch, môi trường, cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó tiếp tục kiến nghị điều chỉnh chính sách, quy định phù hợp với thực hiện chuyển đổi các KCN hiện hữu và KCN sắp hình thành trong tương lai theo hướng KCN sinh thái, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững.

THANH DUNG