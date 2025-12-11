Tham gia hợp tác xã giúp nông dân trồng sầu riêng Đồng Tháp ổn định đầu ra

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khuyến khích nông dân trồng sầu riêng chuyển đổi theo hướng hữu cơ, sản xuất tập trung và tham gia mô hình hợp tác xã (HTX) nhằm chuẩn hóa quy trình, nâng chất lượng trái và hướng đến xuất khẩu chính ngạch.

Nhiều nông dân tỉnh Đồng Tháp đã chuyển sang canh tác sầu riêng theo hướng hữu cơ

Những năm gần đây, diện tích sầu riêng tại Đồng Tháp tăng nhanh do nông dân tự phát chuyển đổi cây trồng, dẫn đến sản xuất nhỏ lẻ, mỗi vườn một quy trình. Điều này khiến chất lượng trái không đồng đều, giá cả bấp bênh và đầu ra thiếu ổn định.

Nông dân Trần Thanh Sơn (xã Phú Hựu) cho biết giá sầu riêng từng chênh lệch rất lớn, có lúc đạt 180.000 đồng/kg nhưng cũng có thời điểm rớt còn 20.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do mỗi hộ áp dụng kỹ thuật khác nhau, từ xử lý ra hoa đến bón phân, phun thuốc, khiến sản phẩm không đạt chuẩn chung.

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nông dân cần sản xuất tập trung theo vùng trồng hoặc tham gia HTX để đảm bảo quy trình đồng bộ, kiểm soát rủi ro và đủ điều kiện xuất khẩu.

Ông Sơn cho biết từ khi tham gia HTX sầu riêng Phú Hựu, toàn bộ 2,2ha sầu riêng của ông được chuyển sang canh tác hữu cơ, đất tơi xốp hơn, trái đều và được doanh nghiệp thu mua xuất khẩu với đầu ra ổn định. HTX hiện có 35 thành viên với hơn 200ha, phần lớn sản xuất hữu cơ và đang hướng đến chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, đồng thời xây dựng thương hiệu sầu riêng Phú Hựu.

Sầu riêng được xử lý cho trái đều

Ông Lê Phước, thành viên HTX Bình Hàng Tây, cho biết HTX mua chung – bán chung vật tư theo danh mục an toàn, giúp giảm chi phí sản xuất; đồng thời gom sản lượng đủ cho container xuất khẩu nên giá bán cao hơn.

Ông Huỳnh Xuân Tòng, Chủ tịch HĐQT HTX Bình Hàng Tây, nhấn mạnh HTX đang chuyển mạnh sang quy trình hữu cơ và chuẩn hóa vùng trồng, đồng thời mở rộng liên kết tiêu thụ trong và ngoài nước.

Ông Trần Văn Thành (Phú Hương Hội quán) kiến nghị cơ quan chuyên môn cần thông tin cho nông dân danh mục phân bón, thuốc có nguy cơ gây nhiễm chất cấm như Camdimi, Vàng O…; đồng thời yêu cầu nhà đóng gói test dư lượng trước khi thu mua để kịp thời cảnh báo cho nông dân.

Hiện hơn 60 thành viên hội quán đang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, cho ra sản phẩm đạt chuẩn, giá bán cao và đầu ra ổn định hơn.

Doanh nghiệp kiểm tra phân loại sầu riêng để xuất khẩu

Ông Trần Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Tháp, cho biết tỉnh hiện có 35.000ha sầu riêng, trong đó gần 19.000ha đang cho trái. Tỉnh đã được cấp 350 mã số vùng trồng và 111 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ngành chức năng đang tiếp tục hướng dẫn HTX, tổ chức và cá nhân đăng ký mã số vùng trồng mới, duy trì giám sát vùng trồng và cơ sở đóng gói để đáp ứng yêu cầu thu mua – xuất khẩu ngày càng khắt khe.

NGỌC PHÚC