Điều chỉnh quy hoạch năng lượng quốc gia phù hợp bối cảnh mới

Quang cảnh hội thảo sáng 11-12. Ảnh: THANH TUẤN

Theo Bộ Công thương, Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia được triển khai trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nhấn mạnh vai trò của an ninh năng lượng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch tập trung vào 3 nội dung trọng tâm. Thứ nhất, hạ tầng năng lượng phải đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 (theo Nghị quyết số 306/NQ-CP năm 2025 của Chính phủ), đồng thời đảm bảo dự phòng cao và khả năng sẵn sàng tuyệt đối. Thứ hai, quy hoạch phải thích ứng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, rà soát và ưu tiên danh mục dự án phù hợp với không gian kinh tế - xã hội mới. Thứ ba, quy hoạch bám sát chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung quy hoạch năng lượng quốc gia.

Đề án cũng đánh giá toàn diện cung - cầu năng lượng, kết nối phát triển năng lượng với các mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường và xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Chính phủ yêu cầu phương án điều chỉnh phải đưa ra giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng tối ưu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới.

PHÚC VĂN