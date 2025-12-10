Ngưng xây dựng đề án di dời cơ sở công nghiệp ra khỏi nội thành

Chủ tịch UBND TPHCM đã thống nhất theo đề xuất của Sở Quy hoạch- Kiến trúc (QH-KT) về thống nhất chủ trương không tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án lộ trình di dời các cơ sở công nghiệp theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành.

Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về xây dựng Đề án tiếp tục kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở công nghiệp theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành để sử dụng có hiệu quả quỹ đất sau di dời để ưu tiên xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội (gọi tắt là Đề án).

Theo Sở QH-KT, trước đây sở được giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng đề án. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, TPHCM với phạm vi, tính chất, không gian đô thị, cấu trúc vùng và sử dụng đất đã có sự thay đổi căn bản so với trước. Điều này sẽ thay đổi đến phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM. Ngoài ra, từ ngày 1-7, việc triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã thay đổi về ranh giới, phạm vi, các đơn vị hành chính, ảnh hưởng đến phạm vi, nội dung nghiên cứu, rà soát, đánh giá các cơ sở sản xuất và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong Đề án. Do đó, việc tiếp tục xây dựng Đề án trước đây đã không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Để đảm bảo phù hợp với phạm vi tính chất TPHCM và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở QH-KT đề xuất UBND TPHCM thống nhất chủ trương không tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch UBND TPHCM đã thống nhất theo đề xuất nêu trên của sở.

Đồng thời, trong quá trình tổ chức lập, thẩm định Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060, Chủ tịch UBND TPHCM giao các sở, ngành đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá các quỹ đất cơ sở sản xuất trong khu vực nội thành phải di dời; đề xuất chức năng quy hoạch đô thị phù hợp, đảm bảo mục tiêu sử dụng có hiệu quả quỹ đất sau di dời trên nguyên tắc ưu tiên xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội đảm bảo sự phát triển đô thị bền vững của TPHCM.

THANH HIỀN