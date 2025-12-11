Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM định hướng phát triển cho từng khu vực

Hình thành “liên minh sản phẩm” tiếp cận thị trường quốc tế, kết nối tổ chức chứng nhận, ngân hàng, bảo hiểm nhằm giảm chi phí giao dịch; phát triển thế mạnh của từng khu vực... là những mục tiêu trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM.

Ngày 11-12, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM (Hiệp hội) tổ chức hội nghị Ban Thường vụ mở rộng lần thứ I, Khóa 1 nhiệm kỳ (2025-2030).

Kể từ sau Đại hội lần thứ I (24-10), Hiệp hội đã hoàn thiện và ban hành 3 quy chế hoạt động, thành lập 2 Hội trực thuộc gồm Hội DNNVV Bình Dương và Hội DNNVV Ô Cấp 1. Nâng tổng số hội viên lên khoảng 500 thành viên.

Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng lần thứ I, Khóa 1 nhiệm kỳ (2025-2030) Hiệp hội DNNVV TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, Hiệp hội đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 với các hoạt động nổi bật như: Kết nối giao thương, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mua bán sản phẩm trong và ngoài Hiệp hội; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy; mở rộng, thành lập các hội, chi hội, CLB ngành nghề đặc thù trong phạm vi điều lệ quy định.

Hiệp hội cũng đang xúc tiến các chương trình giao lưu xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm với các Hiệp hội tỉnh bạn; thực hiện mô hình "Cà phê doanh nhân, kết nối giao thương" hàng tuần, hàng tháng; hỗ trợ pháp lý và thuế… cho hội viên. Hiệp hội cũng sẽ có những chương trình đào tạo và nâng cao năng lực doanh nghiệp, cung cấp hoặc thúc đẩy các chương trình đào tạo, tư vấn quản trị, tài chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo... giúp hội viên thích ứng với môi trường kinh doanh mới…

Các thành viên của Hiệp hội tham quan, tìm hiểu một DN thành viên. Ảnh: QUANG VŨ

Để phát huy tiềm năng và thế mạnh, Hiệp hội xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030. Theo đó, khu vực phía Đông thành phố sẽ tập trung theo chiều sâu, phát triển các cụm doanh nghiệp ngành logistics, công nghiệp hỗ trợ, du lịch, năng lượng sạch. Với khu vực Phía Bắc TPHCM thì phát triển theo mạng lưới liên kết cụm công nghiệp (Cluster Networking) để trở thành vùng lõi công nghiệp của Hiệp hội. Đặc biệt, tại khu vực trung tâm TPHCM sẽ phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo; liên kết với khu công nghệ cao, trung tâm sáng tạo, vườn ươm khởi nghiệp, thu hút doanh nghiệp trẻ, startup, FDI.

QUANG VŨ