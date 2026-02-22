Nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Ngày 22-2, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản hỏa tốc, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giữa tàu chở khách và tàu chở đá trên hồ Thác Bà .

Lực lượng đặc công của Lữ đoàn đ ặc công Hải quân 126 tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Văn bản nêu rõ, công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường thủy; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, nồng độ cồn, chở quá số người quy định...

UBND tỉnh Lào Cai giao UBND các xã Bảo Ái và Cảm Nhân khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chính quyền 2 xã trên cũng nhanh chóng tham gia xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với những vi phạm, sai phạm có liên quan theo thẩm quyền (nếu có).

Lực lượng người nhái tham gia tìm kiếm

Liên quan vụ tai nạn, ngay trong đêm 21 và sáng 22-2, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, 20 cán bộ, chiến sĩ đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều trang thiết bị cứu nạn khác, đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị, cho biết, hiện tại, khu vực hồ Thác Bà sương mù dày đặc, mưa nhỏ. Hồ có độ sâu lớn nhất khoảng 17m.

Đến 6 giờ 45 phút ngày 22-2, các tổ người nhái của lữ đoàn đã lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm nạn nhân ở các khu vực xung quanh. Tới hơn 7 giờ cùng ngày, lực lượng đặc công đã tìm thấy thi thể cháu Hoàng Đức M..

Hiện các tổ đặc công tiếp tục khoanh vùng để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

ĐỖ TRUNG