Hơn 600 nữ cựu tù chính trị - tù binh TPHCM họp mặt mừng xuân

Các nữ cựu tù chính trị - tù binh TPHCM trong ngày họp mặt mừng xuân. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tham dự có các đồng chí: Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, cùng hơn 600 nữ cựu tù chính trị - tù binh TPHCM.

Đây là một trong các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, rộn rã tiếng trò chuyện, tiếng cười của những nữ cựu tù chính trị - tù binh. Đây cũng là hoạt động thường niên, diễn ra hàng năm vào mùng 6 Tết của các nữ cựu tù chính trị - tù binh TPHCM.

Các đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ niềm tri ân và gửi lời chúc mừng năm mới bình an, vui khỏe đến các nữ cựu tù chính trị - tù bình thành phố. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cũng thông tin về các hoạt động của TPHCM sau sáp nhập và mong muốn các nữ cựu tù chính trị - tù binh tiếp tục có những đóng góp cho thành phố trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Thời gian qua, Ban liên lạc nữ cựu tù chính trị - tù binh TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên các nữ cựu tù lúc ốm đau; tổ chức các chuyến đi về nguồn tại đặc khu Côn Đảo nhằm gắn kết các nữ cựu tù.

Các tiết mục văn nghệ do các nữ cựu tù biểu diễn. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

