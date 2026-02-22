Triệu tập 3 người liên quan vụ đuổi đánh du khách ở Vũng Tàu

Ngày 22-2, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đã triệu tập 3 người liên quan để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường Trần Phú.

Clip chủ quán cơm niêu và nhân viên tấn công du khách (clip do người dân cung cấp)

Trước đó, cơ quan công an đã làm việc với Đặng Trần Quốc V. (sinh năm 1977, chủ quán cơm niêu CN trên đường Trần Phú), Đặng Nguyễn Bảo N. (sinh năm 2000, con ông V.) và Đào Năng N. (sinh năm 1997, đầu bếp của quán).

Quán cơm niêu (bên phải) và bãi đất trống nơi xảy ra xô xát (bên trái)

Theo thông tin ban đầu, sáng 21-2, nhóm du khách 6 người (5 người lớn, 1 trẻ em) đến từ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đi ô tô đến khu vực đường Trần Phú để tìm quán cà phê giải khát, ngắm biển. Một người trong nhóm xuống xe, vào quán hỏi chỗ ngồi. Những người còn lại chờ trên xe đang dừng, đỗ sát lề đường, cạnh một khu đất trống, đối diện quán cơm niêu của ông V.

Lúc này, ông V. ra yêu cầu nhóm du khách không được dừng, đỗ xe tại khu vực trên. Hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, ông V. được cho là đã dùng ghế và xẻng đuổi đánh du khách. Tiếp đó, N. và Đào Năng N. cũng lao ra dùng tay chân xô xát với nhóm khách.

Một người phụ nữ trong nhóm du khách bị tấn công, nằm dưới đất

Hậu quả, anh C.N.H. (sinh năm 2003) bị thương ở vùng mặt, sưng nề và bầm tím. Ngay sau sự việc, nhóm du khách trình báo Công an phường Vũng Tàu. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hiện Công an phường Vũng Tàu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG