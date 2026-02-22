TPHCM: Hối hả thi công trên cụm 3 dự án y tế trọng điểm

Ngày 22-2 (mùng 6 Tết), trên công trường xây mới cụm 3 dự án y tế Ngân hàng máu, cơ sở 2 Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM và Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TPHCM tại cụm Y tế Tân Kiên (xã Tân Nhựt), hàng trăm kỹ sư, người lao động vẫn duy trì nhịp thi công ổn định.

Toàn cảnh khu đất xây 3 dự án y tế tại cụm y tế Tân Kiên (xã Tân Nhựt). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ghi nhận trong những ngày đầu xuân, tại công trường có hàng chục thiết bị, xe chuyên dụng hoạt động liên tục, cùng khoảng 100 kỹ sư, công nhân làm việc hăng say. Không khí làm việc vừa khẩn trương, nghiêm túc, vừa mang sắc xuân tươi vui với những lời chúc mừng năm mới, động viên nhau cùng cố gắng.

Kỹ sư Đặng Thái Sơn (thứ 3 từ phải qua) trên công trường dự án Ngân hàng máu, ngày 22-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kỹ sư Đặng Thái Sơn, giám sát trưởng dự án Ngân hàng máu (Công ty Cổ phần tư vấn đô thị Việt Nam - Vinacity), chia sẻ rằng dù rất muốn về quê (tỉnh Lâm Đồng) đoàn tụ cùng gia đình dịp tết, nhưng anh chọn ở lại công trường, đồng hành cùng đồng nghiệp.

Đội ngũ kỹ sư, người lao động trên công trường, ngày 22-2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tương tự, công nhân Hà Đức Tuấn (40 tuổi, quê An Giang) cũng vui vẻ khi cùng vợ làm việc tại công trình thi công cơ sở 2 Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM. “Không chỉ vợ chồng tôi mà nhiều anh chị em công nhân khác cũng ở lại làm việc xuyên tết. Có người quê tận miền Bắc, miền Trung, ai cũng nhớ nhà. Thế nhưng, khi được doanh nghiệp chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, chúng tôi rất phấn khởi, nỗ lực làm việc”, anh Tuấn nói.

Thi công phần ép cọc dự án. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cụm 3 dự án. Không chỉ tạo thêm năng lực dự phòng – cứu chữa mà còn hướng tới mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của ASEAN.

Ngân hàng máu mới trực thuộc Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TPHCM có tổng mức đầu tư 699,5 tỷ đồng, diện tích đất 7.647m², tổng diện tích sàn 25.894 m². Ngân hàng máu được xây dựng với mục tiêu đạt chuẩn GMP châu Âu (Thực hành sản xuất tốt theo tiêu chuẩn châu Âu), công suất giai đoạn đầu 500.000 đơn vị/năm, hướng tới 1.000.000 đơn vị/năm vào năm 2050, gấp 4 lần hiện tại.

Phối cảnh dự án Ngân hàng máu

Cơ sở 2 Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM có tổng vốn 299,9 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích đất 1.480m², tổng diện tích sàn 12.304m², đáp ứng nhu cầu làm việc – đào tạo của 509 nhân sự.

Trung tâm mới sẽ trở thành trung tâm chỉ huy cấp cứu ngoại viện hiện đại nhất thành phố, tích hợp tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp, điều phối xe cứu thương, huấn luyện mô phỏng tình huống, bảo trì – khử khuẩn – bổ sung vật tư cho hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện.

Phối cảnh Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TPHCM

Đối với Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TPHCM được đầu tư 450 tỷ đồng, diện tích đất 6.000m², tổng diện tích sàn 19.869m². Trung tâm mới sẽ là đơn vị kiểm chuẩn xét nghiệm trọng điểm phía Nam, giúp liên thông kết quả xét nghiệm, giảm chi phí cho người dân; đồng thời nghiên cứu – chế tạo mẫu kiểm chuẩn, kiểm định thiết bị y tế và đào tạo nhân lực chuyên sâu.

Dự án được xem là bước đi quan trọng để nâng tầm năng lực kiểm chuẩn xét nghiệm của Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phối cảnh cơ sở 2 Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM

Đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ kỹ sư, công nhân làm việc xuyên tết, ông Võ Đức Thanh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc vì những nỗ lực không ngừng nghỉ để đảm bảo tiến độ công trình.

“Những đóng góp của anh chị em trên công trường không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án mà còn góp phần xây dựng TPHCM hiện đại, văn minh, đáng sống hơn”, ông Võ Đức Thanh bày tỏ.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM, dự kiến trong năm 2026, ban tiếp tục thực hiện công tác phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế thi công sau thiết kế cơ sở, triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp…

40 dự án y tế trọng điểm khác, trong đó có các dự án: Bệnh viện Chấn thương TP (1.000 giường, trên 4.200 tỷ đồng); dự án Bệnh viện Thực hành 500 giường (trên 1.500 tỷ đồng) - cả 2 cùng nằm trên cụm Y tế Tân Kiên; xây mới khu phụ trợ phục vụ cho bệnh nhân (gần 600 tỷ đồng) và Trung tâm xạ trị Proton (trên 2.400 tỷ đồng) của cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP; đầu tư nâng cấp Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm để tăng cường năng lực kiểm nghiệm thực phẩm (tại phường Bến Thành, tổng mức đầu tư 385 tỷ đồng); xây dựng, cải tạo, sửa chữa để triển khai hệ thống thận nhân tạo - Hồi sức tích cực, phòng chụp CT 64 lát cắt (phường Dĩ An, trên 42 tỷ đồng); xây dựng Trung tâm y tế khu vực Thủ Dầu Một (150 tỷ đồng)…

Toàn cảnh công trường dự án Ngân hàng máu

Cụm Y tế Tân Kiên tại xã Tân Nhựt với quy mô hơn 73ha được quy hoạch với sứ mệnh là “trái tim” y tế kỹ thuật cao phía Tây TPHCM, giảm tải cho khu vực nội đô và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế hàng đầu Đông Nam Á. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành một quần thể y tế hoàn chỉnh, kết hợp chặt chẽ giữa: Điều trị chuyên khoa – Chẩn đoán chuyên sâu – Đào tạo nhân lực chất lượng cao.

QUANG HUY