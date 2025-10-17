Nhập cuộc hành động, khẳng định vị thế tiên phong

Nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất lúc này là chuyển tinh thần nghị quyết thành hành động cụ thể, tạo ra những kết quả đong đếm được ngay trong đời sống xã hội. Điều đó đòi hỏi sự nhập cuộc quyết liệt triển khai hiệu quả Nghị quyết để biến “30 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược và 10 nhiệm vụ, giải pháp then chốt” thành hiện thực, nâng cao chất lượng sống của nhân dân và khẳng định vị thế tiên phong của TPHCM - đầu tàu của cả nước. Đây cũng là cơ hội và là thời điểm TPHCM thực sự “lấy lại tinh thần, khẳng định vị thế”, như lời căn dặn đầy kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm khi phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đầy tham vọng mà Nghị quyết đề ra, từ tốc độ tăng trưởng GRDP, cơ cấu kinh tế số, đến các đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và thể chế đặc thù, không thể tự hiện thực hóa, nếu thiếu đi sự nhập cuộc quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả của cả hệ thống chính trị thành phố.

Chính vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là trung tâm của đổi mới, gương mẫu trong hành động và năng động, sáng tạo để tiên phong triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Bản lĩnh và trí tuệ của cán bộ đảng viên phải được thể hiện qua việc sẵn sàng đối diện, tham gia giải quyết căn bản những tồn tại, điểm nghẽn nhiều năm, như: ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, sự chậm trễ trong thực hiện các dự án dân sinh trọng điểm…, cũng như dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc triển khai những nhiệm vụ mới chưa có tiền lệ.

Hiện nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với cơ chế phân quyền mạnh mẽ là tiền đề quan trọng, thuận lợi để đưa các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển đi vào cuộc sống nhanh chóng. Đây chính là không gian để từng địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân.

Vì thế, tinh thần “tiên phong triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết” cần được lan tỏa, tạo tư duy đột phá, đổi mới sáng tạo đối với từng cán bộ, đảng viên trong từng ngành, từng lĩnh vực. Ở đó, người đứng đầu không ngại việc khó, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung. Đó cũng là sự tiếp nối và phát huy truyền thống “đi trước mở đường”, một nét đặc trưng làm nên bản lĩnh của thành phố mang tên Bác.

Đặc biệt, sự vào cuộc hành động quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả, để biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động còn mang ý nghĩa khẳng định vị thế đầu tàu của TPHCM trong dẫn dắt sự phát triển cả nước. Vị thế đó không chỉ được tính bằng quy mô, tốc độ tăng trưởng đơn thuần, mà còn được thể hiện qua chất lượng thể chế, hiệu quả quản trị và mô hình phát triển bền vững và sáng tạo.

Đạt được kết quả đó là đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước, rằng TPHCM sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị” để từ thực tiễn của thành phố, nhiều chính sách sẽ được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng ra cả nước. Nhưng trước tiên, tính tiên phong phải được thể hiện rõ ở từng cán bộ, đảng viên, thông qua việc đổi mới, sáng tạo và tận tụy, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới đã được khẳng định, TPHCM đang chuyển từ niềm tin thành hành động để biến Nghị quyết thành hành động cụ thể. Và với khí thế mới, động lực mới, TPHCM đang tiếp nối truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần nghĩa tình, đoàn kết, năng động, sáng tạo để vượt qua mọi trở ngại, hành động quyết liệt, từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn lên tầm khu vực, vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.

KIỀU PHONG