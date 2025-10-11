Xác lập vị thế mới

Hội nghị Bộ trưởng thể thao Đông Nam Á lần thứ 8 (gọi tắt là AMMS-8) và Hội nghị quan chức cấp cao về thể thao Đông Nam Á lần thứ 16 (SOMS-16) sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 13 đến 17-10 với sự tham gia của hơn 200 đại biểu cùng hàng chục phiên thảo luận.

Cũng trong đợt này, còn có các buổi đối thoại giữa lãnh đạo ngành thể thao các nước ASEAN và các đối tác Nhật Bản, Trung Quốc và các tổ chức liên quan như Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA)... Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa nhằm thảo luận chính sách và thúc đẩy hợp tác phát triển thể thao trong khu vực, vừa là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm và tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng ASEAN.

Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đề xuất nhiều nội dung thảo luận quan trọng như: Phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với khoa học và kinh tế thể thao, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; thúc đẩy bình đẳng giới; thành lập trung tâm thể thao thành tích cao để tạo môi trường tập huấn, trao đổi chuyên môn, nâng tầm vận động viên… Các nội dung tiếp tục thể hiện sự đoàn kết của toàn khối ASEAN, hướng đến mục tiêu chung là góp phần thúc đẩy hợp tác, trao đổi chính sách và hành động trong lĩnh vực thể thao giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Hội nghị lần này cũng là dịp quan trọng để thể thao Việt Nam khẳng định vai trò và trách nhiệm trong cơ chế hợp tác khu vực; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, một quốc gia yêu thể thao, coi thể thao là cầu nối hữu nghị và hợp tác quốc tế. Đây cũng là bước triển khai sinh động chủ trương đối ngoại đa phương của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Kết luận số 59-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khẳng định Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng ASEAN.

Khởi đầu từ năm 2011 theo sáng kiến của lãnh đạo các quốc gia trong ASEAN, các hội nghị AMMS và SOMS đã góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển của thể thao Đông Nam Á. Từ đây, các nước đi đến thống nhất tập trung phát triển các môn Olympic tại SEA Games; mở rộng hợp tác với các nền thể thao hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhờ vậy, thể thao khu vực đã có bước tiến rõ rệt cả về thành tích lẫn chất lượng tổ chức các đại hội như SEA Games, ASEAN Para Games, cho thấy vị thế ngày càng vững vàng trên bản đồ thể thao châu lục.

Đặc biệt, số lượng vận động viên Đông Nam Á giành huy chương tại Olympic và ASIAD ngày càng tăng, phản ánh hiệu quả hợp tác và chia sẻ nguồn lực trong đào tạo, khoa học thể thao và quản trị vận động viên - những thành quả mà các hội nghị AMMS và SOMS đã khởi tạo.

Trong bức tranh chung ấy, thể thao Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng và đã xác lập một vị thế mới trong khu vực. Là nền thể thao phát triển nhanh nhất Đông Nam Á trong hai thập niên qua, Việt Nam có hai lần đăng cai thành công SEA Games (năm 2003, 2021) và liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực. Sự bứt phá mạnh mẽ ở các môn thể thao Olympic như điền kinh, bơi lội, bóng đá, thể dục dụng cụ, cử tạ, võ thuật… đã đưa thể thao Việt Nam từ vị thế “đuổi theo” trở thành một trong những quốc gia tiêu biểu, hình mẫu cho tinh thần hội nhập và vươn tầm khu vực; giúp thể thao Việt Nam khẳng định vai trò, uy tín quốc tế; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thể thao nước nhà đến bạn bè khu vực.

Khi vị thế đã được khẳng định, trách nhiệm của thể thao Việt Nam với cộng đồng ASEAN càng lớn hơn. Thành công của hội nghị AMMS-8 và SOMS-16 không chỉ được đo bằng công tác tổ chức, mà còn ở khả năng Việt Nam thúc đẩy các cam kết hợp tác đi vào thực chất, tạo xung lực mới cho sự phát triển của thể thao khu vực. Cùng với đó, chính thể thao Việt Nam cũng cần tiếp tục đầu tư chiều sâu vào khoa học - công nghệ, cơ sở vật chất, kinh tế thể thao và thể thao học đường, tạo nền tảng vững chắc để duy trì vị thế hàng đầu, tiến gần hơn đến chuẩn mực châu lục và thế giới.

Với tinh thần hội nhập, trách nhiệm và khát vọng vươn cao, thể thao Việt Nam đang cùng ASEAN hướng tới một tương lai năng động, gắn kết, phát triển bền vững, nơi thể thao vừa là cuộc tranh tài thành tích, cũng là nhịp cầu lan tỏa hòa bình, hữu nghị và sức mạnh của một cộng đồng cùng tiến bước.

