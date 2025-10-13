Đại hội của tầm nhìn và khát vọng tiên phong

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là kỳ Đại hội của riêng Thành phố mà còn mang tầm vóc quốc gia, khẳng định vị thế, bản lĩnh và khát vọng tiên phong của TPHCM trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

TPHCM bước vào một kỳ Đại hội trên nền tảng cơ chế, địa giới và không gian phát triển hoàn toàn mới khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt với quy mô dân số hơn 13,6 triệu người và diện tích hơn 6.700km2.

Với thế mạnh là những địa phương phát triển hàng đầu, ba địa phương hợp nhất đã tạo nên một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, bổ sung cho nhau khá hoàn chỉnh, tái cấu trúc không gian phát triển theo tư duy "một trung tâm, ba vùng, một đặc khu", tối ưu hóa chia sẻ lợi thế so sánh của từng khu vực, hội tụ các điều kiện để trở thành siêu đô thị đa trung tâm phát triển theo bốn hành lang, với năm trụ cột (trung tâm công nghiệp, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, du lịch và công nghiệp văn hóa, trung tâm giáo dục - y tế - khoa học công nghệ).

Trong không khí ngày hội lớn, các đại biểu dự Đại hội đã đến thăm nhiều công trình tiêu biểu - minh chứng sinh động cho sức sống và khát vọng vươn lên của TPHCM. Ở trung tâm đô thị, tuyến Metro số 1 biểu trưng cho hạ tầng hiện đại, kết nối thông minh.

Tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM, niềm tự hào về truyền thống nghĩa tình, năng động được khơi dậy. Ở trụ sở VNG - tập đoàn tiên phong trong kinh tế số, các đại biểu cảm nhận rõ nhịp sống sáng tạo, tinh thần vươn tầm toàn cầu của trí tuệ Việt. Hướng ra vùng kinh tế biển và công nghiệp, Cảng Gemalink, Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 hay các khu công nghiệp của Becamex thể hiện sức bật của liên kết vùng - nền tảng cho tam giác tăng trưởng năng động nhất cả nước.

Theo Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái sáng tạo hàng đầu thế giới; GRDP bình quân đầu người đạt 14.000 - 15.000USD, hướng đến nhóm thu nhập cao. Những con số ấy thể hiện khát vọng mạnh mẽ và cam kết chính trị của một trong những Đảng bộ lớn nhất cả nước - luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân.

Dự thảo Văn kiện Đại hội xác định rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, thật sự có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xứng đáng với truyền thống của Đảng bộ và lòng tin của Nhân dân”. Đây là định hướng chiến lược, nhấn mạnh chất lượng cán bộ, năng lực điều hành và vai trò nêu gương - yếu tố cốt lõi trong đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, chuyên nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I là đại hội của tầm nhìn mới, tư duy mới và cách làm mới - đại hội của niềm tin. Niềm tin của Đảng, của Nhân dân vào năng lực tiên phong của Thành phố mang tên Bác. Từ một Thành phố Anh hùng trong kháng chiến đến trung tâm năng động trong thời kỳ đổi mới, TPHCM luôn mạnh dạn đi đầu, mở lối và khơi nguồn sáng tạo cho cả nước.

Với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, TPHCM sẽ tiếp tục vươn lên, xứng đáng là đô thị đặc biệt, đầu tàu phát triển và biểu tượng của Việt Nam hiện đại trong kỷ nguyên mới.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG