“Nhiệm vụ kép” của 3 tháng cuối năm

Trước sự biến động khó lường của thế giới, nhất là cú sốc thuế quan của Mỹ, từ đầu năm 2025, các tổ chức quốc tế đã nhận định kinh tế Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng sẽ giảm trong 6 tháng cuối năm. Thế nhưng, thực tế lại tốt dần lên, quý sau cao hơn quý trước, góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng của TPHCM đạt 7,07%.

Khu vực dịch vụ vẫn là động lực chính khi mở rộng 8,59%, chiếm 51,6% nền kinh tế nhưng đóng góp đến 61,2% vào tăng trưởng. Công nghiệp và xây dựng phục hồi mạnh trong quý 3, tăng 7,74%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,9% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 59.500 tỷ đồng, trên 50% kế hoạch vốn Thủ tướng giao (tăng 3.000 tỷ đồng so với kết quả báo cáo tuần trước).

Nhiều công trình hạ tầng, môi trường, nhà ở xã hội trọng điểm được khởi công, tạo sức lan tỏa và thúc đẩy động lực quan trọng này. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt hơn 465.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 7,73 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt trên 570.000 tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán. Đã tháo gỡ cho 670/838 dự án, khu đất vướng mắc, tồn đọng, chiếm tỷ lệ 80%, với diện tích hơn 2.130ha. Chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, hợp tác đầu tư như: G42, Nvidia, Marvell, Intel,…

Tuy nhiên, tăng trưởng quý 3 và 9 tháng dù khả quan vẫn chưa đạt kế hoạch - trừ khi ít nhất 3 tháng còn lại phải đạt từ 12% trở lên. Khu vực kinh tế tư nhân còn nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp giải thể tăng 24,7%, tạm dừng hoạt động tăng 11% và doanh nghiệp thành lập mới giảm 11%. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục… lỡ hẹn! Điều đó đòi hỏi chúng ta sẽ phải cùng lúc nỗ lực cho nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả; trong đó, bổ sung trang thiết bị và điều kiện cần thiết để đảm bảo việc triển khai giải quyết hồ sơ, thủ tục phi địa giới hành chính trong tháng 11-2025 của 168 xã, phường, đặc khu. Quản lý hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, không để lãng phí, thất thoát, tiêu cực. Tiếp tục sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo hoạt động hiệu quả, không bị gián đoạn hoạt động công vụ, không bỏ sót nhiệm vụ, địa bàn.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ chi tiêu, ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, dự án dân sinh cấp thiết và các chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu thu ngân sách vượt 25% dự toán được giao. Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch. Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là 34 dự án trọng điểm có kế hoạch vốn lớn.

Phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ” của 3 tổ công tác giải ngân đầu tư công được kỳ vọng sẽ giải ngân 100% vốn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày thử thách sau sáp nhập - Đoàn kết hành động vì TPHCM bứt phá, xứng tầm, trách nhiệm với nhân dân”, trong đó, xác định khởi công, khánh thành các dự án; công trình, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025-2030.

Những “nhiệm vụ kép” của 3 tháng cuối năm không chỉ là giải quyết rốt ráo những vấn đề đã thấy, đã rõ từ kinh nghiệm điều hành, phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2025, mà còn là có những “cú nước rút” để tổng kết nhiệm kỳ, chuẩn bị cho phát triển tăng tốc, bền vững trong những năm sắp tới.

NGUYỄN QUÂN CÁT