Nhật Bản cung cấp khoản vay ưu đãi 320 triệu USD cho Việt Nam chuyển đổi xanh

Ngày 18-3, Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề: “Khoản vay chương trình cho chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Đây là hội thảo cấp cao về ODA thế hệ mới, tập trung vào khoản vay ưu đãi của Nhật Bản dành cho Việt Nam nhằm hỗ trợ chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu trị giá 50 tỷ Yen (tương đương 320 triệu USD).

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, Việt Nam đã ban hành chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, nhu cầu về nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng xanh tại Việt Nam trong giai đoạn tới rất lớn.

Theo đánh giá, nhu cầu tài chính cho các biện pháp giảm phát thải trong từng lĩnh vực theo cam kết môi trường của Việt Nam đến năm 2030 là gần 69 tỷ USD. Trong đó, nguồn quốc gia tự thực hiện dự kiến gần 25 tỷ USD (chiếm 36%) và nhu cầu đối với nguồn lực hỗ trợ của quốc tế dự kiến khoảng 44 tỷ USD (chiếm 64%).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Do đó, để đảm bảo nguồn lực về vốn, Việt Nam mong muốn các đối tác nước ngoài (trong đó có Nhật Bản) tiếp tục đồng hành, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam cả về tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Nhật Bản là quốc gia có nhiều kinh nghiệm thành công trong chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, Việt Nam kỳ vọng hai nước sẽ cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thể chế, chính sách cũng như trao đổi về các sáng kiến và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, mở ra cơ hội để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này thời gian tới.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Tại hội thảo, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, đây là khởi đầu của các sáng kiến mới và nỗ lực chủ động hướng tới tăng trưởng xanh. Khoản vay với khung chính sách về tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh các nỗ lực chuyển đổi xanh, thông qua hỗ trợ xây dựng chính sách và cung cấp nguồn lực tài chính.

Trong khi đó, thông tin thêm về khoản vay 50 tỷ Yen, ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Văn phòng JICA tại Việt Nam, cho biết, điểm khác biệt rõ rệt nhất của khoản vay ODA thế hệ mới này là thời gian hình thành dự án và thời gian giải ngân khoản vay đã được rút ngắn. Dự kiến, khoản vay mới được giải ngân ngay trong năm 2026.

LƯU THỦY