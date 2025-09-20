Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp thứ 49, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến kết luận phiên họp thẩm tra về nội dung này ngày 19-9.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nêu rõ, để khắc phục một số vướng mắc, bất cập của Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13, dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung quy định về trình tự, thủ tục rút gọn đáp ứng yêu cầu chính trị, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; bỏ quy định xin lại ý kiến các cơ quan liên quan trong thủ tục trình phê duyệt, phê chuẩn điều ước quốc tế trong trường hợp nội dung điều ước quốc tế không thay đổi so với khi trình ký; cho phép cơ quan đề xuất chủ động quyết định về việc xin ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan (trừ ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp) khi đề xuất phê duyệt, phê chuẩn điều ước quốc tế.

Đáng lưu ý, qua thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí với việc sửa đổi Khoản 3, Điều 70 quy định trình tự, thủ tục đàm phán, ký, phê duyệt, phê chuẩn, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thực hiện điều ước quốc tế (bao gồm cả điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước và điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ) về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công.

Việc sửa đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu về rút gọn quy trình, thủ tục ký kết điều ước quốc tế về vốn vay ODA, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường nguồn lực cho phát triển.

ANH PHƯƠNG