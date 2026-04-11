Nhiệt độ vượt 40 độ C, nắng nóng gay gắt lan rộng nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11-4, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Trung Bộ là tâm điểm với nền nhiệt phổ biến 38–40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C; độ ẩm thấp khiến cảm giác oi bức, khô nóng gia tăng rõ rệt.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38–40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm thấp nhất chỉ từ 35%–40%. Đây là vùng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của đợt nắng nóng này.

Tại Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất 36–38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm dao động 40%–45%. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ ghi nhận mức nhiệt 35–37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến 45–50%. Riêng Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ có nơi vượt 35 độ C.

Trước đó, trong ngày 10-4, nhiều địa phương đã ghi nhận nền nhiệt đặc biệt cao. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38–40 độ C, một số nơi vượt 40 độ C như Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ C.

Tại Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ, nhiều điểm đo cũng ghi nhận mức nhiệt rất cao như Phù Yên (Sơn La) 39,8 độ C; Mai Châu 40,1 độ C; Trà My (Đà Nẵng) 38,7 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,5 độ C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39,4 độ C.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, nhiệt độ phổ biến 35–36 độ C, một số nơi trên 36 độ C như Ayun Pa (Gia Lai) 37,8 độ C; Phước Long (Đồng Nai) 36,9 độ C.

Dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới, sau đó giảm dần từ khoảng ngày 14 – 15-4. Đối với khu vực Trung Bộ, nắng nóng có thể duy trì lâu hơn và chỉ dịu dần từ khoảng ngày 16 – 17-4.

Các chuyên gia cảnh báo, do nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp, nguy cơ cháy rừng và hỏa hoạn tại khu dân cư tăng mạnh; đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Hiện tại, ranh mặn 4‰ phổ biến từ 20–32km, riêng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây xâm nhập sâu 40–50 km. Trong 10 ngày tới (11 – 20-4), độ mặn cao nhất tại các trạm vẫn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ tháng 4-2025 nhưng có xu hướng gia tăng.

Cơ quan chức năng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở mức cấp 1, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động tích trữ nước ngọt trong thời điểm triều thấp để phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Theo TTXVN