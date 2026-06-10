Cà Mau: Gần 20 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ

Ngày 10-6, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ xây mới vỏ mộ; sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI biểu quyết thông qua nghị quyết

Theo nghị quyết, mức hỗ trợ xây mới vỏ mộ là 20 triệu đồng/mộ; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp mộ là 15 triệu đồng/mộ. Đối tượng áp dụng là cá nhân, hộ gia đình đang chăm sóc, quản lý mộ liệt sĩ bị hư hỏng, xuống cấp.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, qua tổng hợp, toàn tỉnh hiện có 5.500 mộ liệt sĩ an táng tại gia đình, phần lớn được quy tập từ nhiều năm trước, có trường hợp đã trên 60 năm.

Kết quả rà soát bước đầu xác định có 1.290 mộ liệt sĩ cần xây mới hoặc sửa chữa cấp bách. Dự kiến kinh phí chi hỗ trợ xây mới vỏ mộ; sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ năm 2026 khoảng 19,7 tỷ đồng.

TẤN THÁI