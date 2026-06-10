Xã hội

Cà Mau: Gần 20 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ

SGGPO

Ngày 10-6, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ xây mới vỏ mộ; sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

HDND 9.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI biểu quyết thông qua nghị quyết

Theo nghị quyết, mức hỗ trợ xây mới vỏ mộ là 20 triệu đồng/mộ; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp mộ là 15 triệu đồng/mộ. Đối tượng áp dụng là cá nhân, hộ gia đình đang chăm sóc, quản lý mộ liệt sĩ bị hư hỏng, xuống cấp.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, qua tổng hợp, toàn tỉnh hiện có 5.500 mộ liệt sĩ an táng tại gia đình, phần lớn được quy tập từ nhiều năm trước, có trường hợp đã trên 60 năm.

Kết quả rà soát bước đầu xác định có 1.290 mộ liệt sĩ cần xây mới hoặc sửa chữa cấp bách. Dự kiến kinh phí chi hỗ trợ xây mới vỏ mộ; sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ năm 2026 khoảng 19,7 tỷ đồng.

TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau gần 20 tỷ đồng sửa chữa nâng cấp mộ liệt sĩ Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn