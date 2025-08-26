Nghệ An: nước dâng cao chia cắt một số bản làng, cây cối ngã la liệt

Ghi nhận lúc 5 giờ sáng nay, 26-8, nhiều khu vực ở tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng do bão số 5.

Tại phường Vinh Lộc, cây cối ngã la liệt, nhiều mái nhà hư hỏng, tốc mái. Các tuyến đường ngổn ngang. Toàn khu vực mất điện.

Ông Dương Thắng, một người dân phường Vinh Lộc cho biết: “Chưa bao giờ tôi thấy một cơn bão lạ kỳ và dai dẳng đến như thế. Nó “hành” từ khoảng 5 rưỡi chiều đến tận 11 giờ đêm mới tạm ngưng. Chỉ nghe gió rít gào thôi đã kinh sợ. Khi gió ngớt, mở cửa lấy đèn pin soi ra ngoài thì cây cối gãy đổ la liệt, không dám nhìn”.

Đường phố ngổn ngang sau bão

Sáng 26-8, tại địa bàn xã Tiền Phong (tỉnh Nghệ An) có mưa lớn, nước đang dâng lên. Một số bản như Đan, Na Chạng, Hạnh Tiến, Long Tiến,… bị ngập sâu, chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh rạng sáng nay tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An:

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Thường xuyên Nghi Lộc bị tốc hết mái. Ảnh: HỒ VĂN NGỢI

Cây bị bật gốc. Ảnh: HỒ VĂN NGỢI

Một số hình ảnh sáng nay tại xã Tiền Phong (Nghệ An). Ảnh: HÀ HUY

* Tối 25-8, tại Hà Nội và nhiều tỉnh ở đồng bằng Bắc bộ mưa như trút nước. Tại các tỉnh, thành ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên (khu vực phía Nam), Ninh Bình… đã có mưa kèm gió giật như bão (cấp 9-12).

Nguyên nhân do hoàn lưu phía Bắc của rìa bão số 5 gây ra.

Lốc xoáy quét qua ngã tư Thi Sơn, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình tối 25-8

Tại tỉnh Ninh Bình, vào khoảng 21 giờ ngày 25-8, trong cơn mưa, một trận lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại khu vực ngã tư Thi Sơn, phường Lý Thường Kiệt.

Trận lốc chỉ xuất hiện khoảng 1 phút nhưng đã giật tung, cuốn bay hàng trăm mái tôn, biển hiệu…

Tại hiện trường, người dân bàng hoàng trước cảnh dây điện đứt rơi xuống đường. Thậm chí, lốc còn đánh lật một số phương tiện.

Hàng loạt ô tô lật khi lốc xuất hiện

Một ngôi nhà bị giật sập tường và giằng do mái tôn, thép bị lốc lật tung, kéo theo cấu kiện bê tông.

Một ngôi nhà bị vỡ tường khi lốc xuất hiện

Lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho khu vực.

Trận lốc được cho là diễn biến cực đoan liên quan đến hoàn lưu bão số 5 đang hoành hành tại khu vực Bắc Trung bộ từ trưa 25-8 đến đêm khuya vẫn chưa ngớt.

Một số hình ảnh tại ngã tư Thi Sơn do người dân địa phương chia sẻ:

Bão số 5 là cơn bão dị thường Tối 25-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ thông tin với báo chí: bão số 5 là cơn bão dị thường khi chỉ mất 3 ngày từ lúc hình thành trên Biển Đông đến khi đổ bộ, nhanh gấp đôi so với quy luật thông thường. Trước thời điểm đổ bộ vào đất liền, bão gần như đứng yên khoảng 2 tiếng đồng hồ, dễ tạo tâm lý chủ quan nếu thiếu cảnh báo kịp thời. Sức gió khi đổ bộ tại Hà Tĩnh mạnh cấp 10, giật cấp 12-13. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo nguy cơ lũ quét và ngập lụt lớn do bão số 5.

DUY CƯỜNG - VĂN PHÚC