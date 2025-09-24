Nước cầu tràn dâng cao, 480 hộ dân xã miền núi Nghệ An bị chia cắt

Sáng 24-9, ông Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết: Do mưa lớn trong đêm 23 và rạng sáng 24-9 khiến nước cầu tràn khe Xiêng Thù (xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) dâng cao, gần 500 hộ dân của 6 bản của xã Bảo Thắng cũ sáp nhập vào xã Chiêu Lưu bị chia cắt.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Chiêu Lưu, tuyến đường huyết mạch vào xã Bảo Thắng (trước đây) dài 29km (nơi có 6 bản với gần 500 hộ dân sinh sống) bị sạt lở, thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của những cơn bão cuối tháng 7, đầu tháng 8. Trên tuyến đường này có 4 cầu tràn nhưng cứ mưa lớn, nước khe dâng cao khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Lực lượng chức năng gắn biển cấm người và phương tiện qua lại cầu tràn khe Xiêng Thù, sáng 24-9

Trong sáng 24-9, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền và lực lượng chức năng của xã đã gắn biển cảnh báo, cấm người qua lại tại cầu tràn khe Xiêng Thù. Đây là "điểm đen" tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn khi mùa mưa bão. Trong cơn bão số 3, tại cầu tràn này đã có 1 người tử nạn do bị lũ cuốn trôi. Năm 2024, trong lúc qua cầu tràn khi nước chảy xiết, 2 người dân trên địa bàn cũng bị nước cuốn tử vong, Bí thư Đảng ủy xã Chiêu Lưu cho biết.

Nước cầu tràn dâng cao, gần 500 hộ dân của 6 bản xã Chiêu Lưu bị chia cắt

Trước thực trạng trên, xã Chiêu Lưu đã đề xuất UBND tỉnh Nghệ An bố trí nguồn vốn xây dựng cầu cứng qua 4 cầu tràn trên tuyến đường vào xã Bảo Thắng (trước đây). Tuy nhiên, với nguồn vốn dự kiến lên tới 74 tỷ đồng nên với xã nghèo như Chiêu Lưu, rất cần sự quan tâm của tỉnh và trung ương, ông Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Chiêu Lưu mong mỏi.

