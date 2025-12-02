Nhiều chương trình hấp dẫn tại Lễ hội Giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240

Từ ngày 5 đến 7-12 (16 đến 18-10 âm lịch), Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 sẽ diễn ra tại An Sơn Miếu, Côn Đảo (TPHCM) với chuỗi hoạt động văn hóa - tín ngưỡng phong phú, được tổ chức trang trọng và đậm bản sắc địa phương.

Miếu thờ Bà Phi Yến ở Côn Đảo

Lễ hội đã được Bộ VH-TT-DL ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Ban tổ chức, ngày 5-12, lễ khai mạc diễn ra bằng các hoạt động: kéo co, các trò chơi dân gian, Hội thi Rung chuông vàng, Hội thi Bánh dân gian, chương trình nghệ thuật phục vụ người dân, cùng nghi lễ chính là Lễ Mộc dục diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Ngày 6-12 tiếp nối với Hội thi cắm hoa, Lễ rước linh vị Hoàng tử Hội An, Lễ cúng tiên thường và chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc đời Bà Phi Yến, nhân vật gắn với những giá trị nhân văn đặc trưng của Côn Đảo.

Ban tế lễ tổ chức lễ rước bài vị Hoàng tử Hội An (tương truyền là con của Bà Phi Yến)

Ngày 7-12 là Lễ giỗ chính và tiệc chiêu đãi người dân, du khách trước khi linh vị Hoàng tử Hội An được rước hồi về Miếu Cậu.

Suốt thời gian lễ hội, từ 8 giờ đến 22 giờ, khu gian hàng đặc sản, quà lưu niệm, thư pháp và ẩm thực địa phương mở cửa phục vụ, tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Tượng bà Phi Yến ở An Sơn Miếu

Đáng chú ý, lễ hội năm nay có 2 đêm nghệ thuật tại sân khấu Di tích An Sơn Miếu: chương trình “An Sơn Miếu - Lời ru vọng mãi” (5-12) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi; và “Lung linh huyền tích - Ngời sáng tương lai” (6-12) do Nhà hát Trần Hữu Trang dàn dựng, mang đến sắc màu nghệ thuật cải lương sâu lắng.

Lễ hội năm nay kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa đặc trưng của Côn Đảo, vùng đất thiêng liêng, giàu truyền thống và ngày càng thu hút du khách.

Chương trình biểu diễn văn nghệ tại Lễ giỗ Bà Phi Yến

Lễ giỗ Bà Phi Yến ở Côn Đảo gắn với truyền thuyết về bà Lê Thị Răm, vợ vua triều Nguyễn, người từng can gián vua không cầu viện ngoại bang. Bà mất năm 1783 và được dân làng An Hải lập "An Sơn Miếu" thờ phụng. Hàng năm, ngày 17 đến 18-10 âm lịch, người dân Côn Đảo tổ chức lễ giỗ Bà, tôn kính như vị Thần Nữ bảo hộ đời sống và gìn giữ bản sắc tín ngưỡng của đảo.

