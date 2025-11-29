80 vận động viên tranh tài môn điền kinh phường Bà Rịa

Ngày 29-11, tại sân vận động Bà Rịa, Đại hội Thể dục Thể thao phường Bà Rịa lần I năm 2025 tổ chức thi đấu môn điền kinh với 80 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, khu phố, trường học và câu lạc bộ trên địa bàn.

Các vận động viên tranh tài

Các vận động viên tranh tài ở nội dung chạy 1.500m nam và nữ. Trong suốt quá trình thi đấu, các vận động viên thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc, thi đấu đúng luật, góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi và lành mạnh cho giải.

Công tác chuyên môn, trọng tài, an ninh - an toàn được Ban tổ chức triển khai đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo giải diễn ra nghiêm túc và trật tự.

Các vận động viên nữ tham gia thi đấu

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời là dịp phát hiện và bồi dưỡng các vận động viên tiềm năng để tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM trong thời gian tới.

Kết thúc thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao.

TRÚC GIANG