Nhiều công trình thiết thực hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”

Ngày 9-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 31 (phường Tân Mỹ, TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, gắn kết cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Trần Chí Dũng trao cây xanh của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng ngày hội

Khu phố 31 thuộc khu dân cư chung cư Belleza, hiện có 532 hộ dân, đa số là cán bộ, công chức, công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM.

Trong những năm qua, khu phố đã chủ động chăm lo vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần tạo động lực vượt khó, ổn định cuộc sống. Đến nay, khu phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; chỉ còn một số hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được tiếp tục quan tâm hỗ trợ.

Công tác phòng cháy chữa cháy được đặc biệt chú trọng tại 3 khu chung cư trong khu phố, với việc tổ chức các đợt tuyên truyền, diễn tập định kỳ. Trong năm, không xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng nào.

Người dân tham dự ngày hội

Tại ngày hội, người dân đã tham gia góp ý, đề xuất nhiều nội dung cụ thể như: xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nội bộ, cải tạo vệ sinh hầm cầu, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng chất hoạt động dân sinh tại chung cư.

Đồng chí Trần Chí Dũng trao bằng khen đến khu phố 31

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Bé Ngoan trao bằng khen đến 8 gương "Người tốt, việc tốt"

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Trần Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Mỹ, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động của cán bộ và nhân dân khu phố 31; đồng thời đề nghị chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình.

Đồng chí Trần Chí Dũng phát biểu chúc mừng ngày hội

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ tuyên dương tập thể khu phố 31 và 8 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Người tốt, việc tốt”; trao tặng quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ban Công tác Mặt trận khu phố cũng đã phát động thi đua năm 2026, trọng tâm là phong trào “Tân Mỹ muôn sắc hoa”, nhằm tạo môi trường sống xanh – sạch – đẹp, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng.

Đăng ký công trình thi đua năm 2026

Lãnh đạo phường Tân Mỹ trao quà của TPHCM đến người dân khó khăn

* Trước đó, ngày 8-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 27 (phường Hạnh Thông, TPHCM) cũng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.



Đồng chí Nguyễn Kim Loan trao cây xanh của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng ngày hội

Thời gian qua, khu phố 27 luôn duy trì tốt khối đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đời sống người dân ổn định, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; an ninh trật tự được đảm bảo.

Nhân dân khu phố đóng góp 68,5 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Các đơn vị đăng ký công trình thi đua

Trao quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại ngày hội, khu phố đã ra mắt công trình cộng đồng mang tên “Khu dân cư đoàn kết – Sắc hoa Sơn Ca”, phối hợp thực hiện cùng Trường Mầm non Sơn Ca. Đây là công trình góp phần tạo cảnh quan khu dân cư, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa tại địa bàn cơ sở.

Ra mắt công trình “Khu dân cư đoàn kết - Sắc hoa Sơn Ca”

THU HOÀI - MẠNH THẮNG