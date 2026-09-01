Nhiều điểm đến ở miền Bắc tấp nập du khách dịp 2-9

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, nhiều điểm đến nổi tiếng ở miền Bắc như Hoàng thành Thăng Long, Fansipan, Ninh Bình, Hạ Long đồng loạt rực sắc cờ hoa, đón dòng người tấp nập đến tham quan, vui chơi và trải nghiệm.

Lễ hội Thổ cẩm tại Lào Cai trong dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: HOÀNG HÀ

Tại Hà Nội, không khí nghỉ lễ đã trở nên sôi động tại Hoàng thành Thăng Long khi hàng vạn lượt người tìm đến không gian di sản lịch sử. Những dòng người nối dài qua các khu vực tham quan, trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, tạo nên khung cảnh rực rỡ, náo nhiệt trong những ngày cận Quốc khánh.

Khu trưng bày hiện vật tại di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: THU HÀ

Từ sáng sớm, nhiều gia đình, nhóm bạn và du khách từ các địa phương đã đổ về Hoàng thành Thăng Long. Các khu vực Cột cờ Hà Nội, Đoan Môn và những không gian di sản trong khuôn viên liên tục có đông người tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu lịch sử.

Không khí càng trở nên đặc biệt khi nhiều du khách mang theo cờ Tổ quốc, tạo nên những hình ảnh giàu cảm xúc. Cột cờ là một phần quan trọng của Hoàng thành Thăng Long xưa, nằm trên trục thần đạo và được xem là biểu tượng của sự trường tồn.

Gắn với nhiều dấu mốc lịch sử, Cột cờ Hà Nội trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn dịp Quốc khánh, khi tham quan di sản, tìm hiểu lịch sử và lưu lại những khoảnh khắc giữa sắc cờ đỏ sao vàng.

Lễ thượng cờ trên đỉnh Fansipan là những trải nghiệm đặc biệt trong dịp này. Ảnh: HOÀNG HÀ

Trong những ngày này, không gian từ đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) xuống Bản Mây rợp sắc cờ hoa và các hoạt động mừng Quốc khánh. Từ sáng sớm, dòng người đã tấp nập lên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m. Nhiều du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo quốc kỳ, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc giữa biển mây và núi rừng Tây Bắc.

Một trong những trải nghiệm thu hút du khách là hành trình đón bình minh trên đỉnh Fansipan, diễn ra từ sáng 31-8 và tiếp tục trong ngày 1-9. Không khí Quốc khánh càng rõ nét với lễ thượng cờ được tổ chức trong 2 ngày 1 và 2-9.

Giữa không gian núi cao, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng Quốc ca, thu hút đông du khách theo dõi, ghi hình. Mỗi ngày, 500 áo cờ đỏ sao vàng được trao tặng cho du khách, cùng băng rôn, sticker, khiến không gian trên đỉnh núi thêm rực sắc đỏ. Các tiểu cảnh mang chủ đề ngày Độc lập, hòa bình cũng trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Du khách đến Hoàng thành Thăng Long trong dịp nghỉ lễ 2-9. Clip: THU HÀ

Cách Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển, các điểm vui chơi tại Ninh Bình ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong những ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh. Sun World Ha Nam đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày, trong khi Sun Sports City Ninh Bình nhộn nhịp với các hoạt động thể thao, giao lưu.

Các điểm đến được trang hoàng cờ hoa, thu hút đông gia đình và nhóm bạn trẻ. Dự kiến, tối 2-9, màn bắn pháo hoa tại đây sẽ tạo điểm nhấn cho không khí lễ hội tại Ninh Bình.

Du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng hào hứng check- in trong ngày đặc biệt này. Ảnh: HOÀNG HÀ

Tại Hạ Long (Quảng Ninh), sức nóng của kỳ nghỉ kéo dài từ sáng đến đêm. Các điểm vui chơi, công viên nước và cáp treo đón lượng lớn du khách. Khi thành phố lên đèn, khu vực Bãi Cháy trở nên sôi động với VUI-Fest Ha Long, chợ đêm, show 3D Mapping “Thương cảng phồn hoa” cùng các màn pháo hoa được tổ chức từ tối 28-8 đến hết 2-9.

VĨNH XUÂN