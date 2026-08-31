Dịp lễ Quốc khánh, du khách nườm nượp đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Du khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám giữa kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: THU HÀ

Từ sáng đến trưa, từng dòng người đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám không ngớt, tạo nên không khí nhộn nhịp tại Di tích quốc gia đặc biệt.

Tại khu vực Hồ Văn và khu Nội tự, các hoạt động trải nghiệm diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình. Du khách có thể tham gia trò chơi dân gian, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm chạm khắc gỗ trong chương trình “Đưa nghề ra phố” hay khám phá hoạt động “Kỳ đài”.

Nhiều gia đình chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những điểm đến đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ 2-9. Ảnh: THU HÀ

Không gian di tích cũng trở thành điểm dừng chân để du khách tìm hiểu những giá trị gắn với truyền thống hiếu học của dân tộc. Các triển lãm chuyên đề như “Ngàn năm Di sản”, “Làng Khoa bảng Đông Ngạc”, “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” mang đến những câu chuyện về lịch sử, giáo dục và văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Từ TPHCM ra Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ, chị Thanh Huyền đưa con đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám tham quan. Chị cho biết, gia đình muốn kết hợp kỳ nghỉ với việc tìm hiểu các di tích lịch sử của Thủ đô. Những hoạt động trải nghiệm tại đây giúp các con có cơ hội tiếp cận lịch sử, văn hóa theo cách trực quan và gần gũi hơn.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm đến được nhiều du khách yêu thích dịp 2-9 khi tới Hà Nội. Clip: THU HÀ

Lượng khách tăng cho thấy những không gian như Văn Miếu - Quốc Tử Giám có sức hút của du lịch di sản trong kỳ nghỉ lễ. Người dân và du khách đến đây không đơn thuần để tham quan, chụp ảnh, mà còn tìm kiếm những trải nghiệm gắn với lịch sử, văn hóa và những giá trị truyền thống của Hà Nội.

Về đêm, các tour “Tinh hoa đạo học”, “Sử đá lưu danh” tiếp tục mở rộng trải nghiệm cho du khách, đưa câu chuyện về Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến gần hơn với công chúng.

VĨNH XUÂN